Ещё
Американцев призвали быть готовыми к войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Пентагона призвал американских солдат быть готовыми к войне 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Flickr / The U.S. Army

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил базу 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине, и обратился к военным с напутствием. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, дипломатия может работать только тогда, когда у страны есть вооруженные силы, готовые к конфликту.

«Мои дорогие солдаты, единственный способ для того, чтобы дипломаты могли говорить авторитетно и убедительно, — это ваша готовность», — сказал Мэттис.

>> Россия не будет усиливать «гонку вооружений» с США

Министр также добавил, что над Корейским полуостровом «собираются тучи». При этом Мэттис опроверг слухи о том, что США собираются эвакуировать американцев из Южной Кореи.

Ранее Мэттис гарантировал дипломатам США возможность «говорить с позиции силы».

Газета.Ru: последние новости
В США семья из четырех человек стала трансгендерами Трамп и саудовский король обсудили пуск ракеты по резиденции Салмана Вице-президент США в ходе необъявленного визита встретился с властями Афганистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение