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Трамп выдумал главе Apple новую фамилию 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».
Глава технологического гиганта выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне. В ходе своего выступления Кук сообщил об успехе их образовательных инициатив.
«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — подытожил Трамп.
В декабре 2018 года подобный казус произошел и с самим Трампом. Телеканал Fox News, рассказывая о людях года по версии Time, назвал президента США не Дональдом, а Дэвидом.
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США , В мире , Конфликты , Тим Кук , Дональд Трамп , Минтруд , Apple , Fox News
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