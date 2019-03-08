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Глава Apple подыграл Трампу 

Lenta.ru + ещё 20 4 часа назад
Генеральный директор Apple Тим Кук подыграл президенту США Дональду Трампу, забывшему его фамилию. Он сменил имя в Twitter на Тим Эппл.
Новую фамилию главы технологического гиганта можно увидеть только с устройств Apple, так как он использовал значок логотипа компании.
Ранее 7 марта глава Apple выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне — он рассказал об успехах образовательных инициатив компании. Американский лидер, комментируя выступление, забыл фамилию Кука.
«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — сказал Трамп.
В декабре 2018 года похожий казус произошел с самим президентом США. Телеканал Fox News назвал Трампа не Дональдом, а Дэвидом.
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США , Видео , В мире , Тим Кук , Дональд Трамп , Минтруд , Apple , Fox News
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