Юрист Трампа: решение президента США уволить Коми с поста директора ФБР было оправданным 

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить в мае прошлого года Джеймса Коми с поста директора ФБР было вполне оправданным. Такое мнение высказал в пятницу в Twitter бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (с 1994 по 2001 год), который с 20 апреля вошел в группу юристов, представляющих интересы президента Дональда Трампа.
"Не подлежит сомнению то, что увольнение президентом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который, совершенно очевидно, был плохим руководителем, полностью соответствовало полномочиям президента, — отметил Джулиани. — Недавние разоблачения, касающиеся экс-директора Коми, лишь подтверждают мудрость решения президента, которое, совершенно очевидно, соответствовало интересам страны".
В вышедшей в свет в середине апреля книге «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» Коми дал крайне нелицеприятные оценки Трампу, назвав его человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства охарактеризовал как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнил Трампа с главой мафии, заявив, что президент требует от подчиненных заверений в преданности.
В ответ на прошлой неделе Трамп на своей странице в Twitter обвинил Коми во вранье и сообщил, что считает бывшего директора ФБР «либо больным, либо глупым». Ранее Трамп уже заявлял, что Коми нарушил закон, передав общественности документы, в которых речь шла об их встречах и беседах. 20 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о начале в министерстве юстиции США расследования вопроса о том, содержались ли не подлежащие оглашению сведения в этих документах. В ходе показаний в прошлом году в Конгрессе США Коми утверждал, что посчитал необходимым довести содержащуюся в документах информацию до сведения общественности, и рассчитывал на то, что это приведет к назначению спецпрокурора для расследования утверждений о предполагаемых контактах окружения Трампа с Россией.
Спецпрокурор Роберт Мюллер был назначен вскоре после того, как Трамп в начале мая 2017 года уволил Коми с поста директора ФБР. Сейчас, как отметила WSJ, составленные Коми документы используются в ходе проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.
В мае прошлого года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что не был удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп выдвинул на должность главы ведомства Кристофера Рея.