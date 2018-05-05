Юрист Трампа: решение президента США уволить Коми с поста директора ФБР было оправданным

"Не подлежит сомнению то, что увольнение президентом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который, совершенно очевидно, был плохим руководителем, полностью соответствовало полномочиям президента, — отметил Джулиани. — Недавние разоблачения, касающиеся экс-директора Коми, лишь подтверждают мудрость решения президента, которое, совершенно очевидно, соответствовало интересам страны".

В вышедшей в свет в середине апреля книге «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» Коми дал крайне нелицеприятные оценки Трампу, назвав его человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства охарактеризовал как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнил Трампа с главой мафии, заявив, что президент требует от подчиненных заверений в преданности.

В ответ на прошлой неделе Трамп на своей странице в Twitter обвинил Коми во вранье и сообщил, что считает бывшего директора ФБР «либо больным, либо глупым». Ранее Трамп уже заявлял, что Коми нарушил закон, передав общественности документы, в которых речь шла об их встречах и беседах. 20 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о начале в министерстве юстиции США расследования вопроса о том, содержались ли не подлежащие оглашению сведения в этих документах. В ходе показаний в прошлом году в Конгрессе США Коми утверждал, что посчитал необходимым довести содержащуюся в документах информацию до сведения общественности, и рассчитывал на то, что это приведет к назначению спецпрокурора для расследования утверждений о предполагаемых контактах окружения Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер был назначен вскоре после того, как Трамп в начале мая 2017 года уволил Коми с поста директора ФБР. Сейчас, как отметила WSJ, составленные Коми документы используются в ходе проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.