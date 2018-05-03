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В США снимут байопик о Трампе
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В США снимут байопик о Трампе 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский журналист Габриел Шерман объявил о начале работы над сценарием к фильму о президенте США Дональде Трампе. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Картина под названием «Ученик» — отсылка к названию реалити-шоу с участием Трампа — сосредоточится на пути американского миллиардера к президентскому креслу.
"Как журналист я писал о Дональде Трампе на протяжении более 15 лет. Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольном много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет", — рассказал Шерман.
Журналист также известен как автор книги The Loudest Voice in the Room об основателе Fox News Роджере Аайлсе.
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