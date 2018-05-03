В США снимут байопик о Трампе

Американский журналист Габриел Шерман объявил о начале работы над сценарием к фильму о президенте США Дональде Трампе . Об этом пишет Hollywood Reporter.

Картина под названием «Ученик» — отсылка к названию реалити-шоу с участием Трампа — сосредоточится на пути американского миллиардера к президентскому креслу.

"Как журналист я писал о Дональде Трампе на протяжении более 15 лет. Я давно очарован историей происхождения молодого бизнесмена, который оказался в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период довольном много рассказывает о человеке, которые ныне занимает Овальный кабинет", — рассказал Шерман.