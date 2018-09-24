СМИ рассказали о планах США начать масштабную кампанию против Китая

В давлении на Китай примет участие ряд ведомств, прежде всего Белый дом, министерства обороны , торговли и финансов. В Вашингтоне якобы собрали «тонны» информации о злонамеренной активности Поднебесной против американских государственных и частных секторов. В частности, речь идет о действиях Китая в киберпространстве, его влиянии на политические процессы в США , о промышленном шпионаже. По данным издания, эти проблемы все чаще фигурируют в ежедневной разведывательной сводке для президента Трампа . Наконец, власти США также расскажут о широком комплексе риторических и практических ответных мер.

Такие действия нельзя назвать громом среди ясного неба. Трамп во время предвыборной кампании винил Китай во всех экономических бедах США, а американская военная верхушка регулярно называет КНР одной из главных угроз. Например, на полях недавнего ежегодного форума по международной безопасности в Аспене (штат Колорадо), где присутствует цвет американского внешнеполитического и оборонного истеблишмента, не раз звучала мысль о том, что зацикленность на России не дает сосредоточиться на Китае, который в долгосрочной перспективе представляет большую угрозу для США. «Мы не позволим делать главного врага из России, — пояснил axios.com представитель Белого дома. — Им будут как Россия, так и Китай».

Эти меры, очевидно, усугубят и без того негативную динамику отношений Вашингтона и Пекина. Хотя президент Дональд Трамп регулярно делает реверансы в сторону китайского коллеги Си Цзиньпина и рассказывает о хороших отношениях с ним, его администрация развязала торговую войну против Поднебесной. С понедельника США ввели очередную волну пошлин в размере 10 процентов для импортируемых из КНР товаров, общая стоимость которых оценивается примерно в 200 миллиардов долларов. С января 2019 года тарифы вырастут до 25 процентов, а в Белом доме грозят, что и это не предел. Если Китай не прекратит нечестную, на взгляд Вашингтона, торговлю или предпримет ответные меры, команда Дональда Трампа готова вводить новые пошлины. Госсекретарь Майк Помпео, комментируя введение пошлин, отметил, что США отступать назад не намерены и «полны решимости победить в торговой войне с Китаем». В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Китай и Россия являются угрозами разного типа, но в долгосрочном плане КНР «способна сдерживать экономический рост США». В Вашингтоне, по словам министра торговли Уилбура Росса, исходят из того, что в войне пошлин Китай «безоружен» и симметрично отвечать не сможет, поскольку импортирует из США гораздо меньше, чем экспортирует туда.

Новые претензии США усложнят отношения с Китаем, которые уже пострадали из-за торгового противостояния

Ранее США обвинили КНР в краже технологий и в два этапа ввели 25-процентные пошлины на ряд товаров на общую сумму около 50 миллиардов долларов. Китай ответил тарифами в 5-10 процентов на часть импортируемой продукции из США, а также инициировал разбирательство в ВТО

Наконец, в конце прошлой недели резкое недовольство Пекина вызвало решение Вашингтона о введении санкций против военных ведомств Китая за закупку у России истребителей Су-35 в 2017 году. Власти КНР отменили ряд совместных мероприятий с американской стороной и потребовали «исправить ошибку» и отменить рестрикции.