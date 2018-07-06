Трамп передал Ким Чен Ыну подарок

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Пхеньян, привез в подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына диск певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»), передает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники.
«Диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом. Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла», — сказал источник, отметив, что после этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет.
Позднее Трамп вспомнил о разговоре и попросил передать диск северокорейскому лидеру. Президент США подписал диск и оставил на нем послание.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам лидеры государств подписали соглашение. Как передавал CNN, во время церемонии подписания Трамп назвал это соглашение «очень важным документом, довольно всеобъемлющим документом».