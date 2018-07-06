Трамп передал Ким Чен Ыну подарок

СМИ: Трамп подарил Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»

«Диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом. Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла», — сказал источник, отметив, что после этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет.

Позднее Трамп вспомнил о разговоре и попросил передать диск северокорейскому лидеру. Президент США подписал диск и оставил на нем послание.