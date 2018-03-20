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The Hill: Трамп с саудитами обсудят, как «заставить Россию платить»
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The Hill: Трамп с саудитами обсудят, как «заставить Россию платить» 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом поднимет вопрос, «как заставить Россию платить» за ее внешнюю политику на Ближнем Востоке, сообщает портал The Hill.
На встрече с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом Трамп намерен найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее активность на Ближнем Востоке, сообщил порталу The Hill высокопоставленный чиновник в администрации американского лидера.
Трамп обсудит поддержку Россией правительства Башара Асада в Сирии, а также ее решение заблокировать в феврале резолюцию Совбеза ООН, которая оказала бы давление на Иран. Последний, как полагают США и саудовцы, нарушает эмбарго на поставки оружия повстанцам-хути в Йемене. Разговор пойдет в духе: «Только посмотрите, как Россия пытается извлечь из этой ситуации выгоду»… дескать, «они разжигают кризис, используют его, а затем идут себе дальше», — пояснил собеседник издания.
Саудовская Аравия — давний союзник США. В то же время Москва не перестает расширять свое влияние на Ближнем Востоке, подчерктвает The Hill. Две страны — крупнейшие производители нефти в мире. В октябре король Саудовской Аравии впервые в истории совершил официальный визит в Россию. После этой встречи была достигнута договоренность о покупке Саудовской Аравии у России зенитных ракетных систем ПВО С-400, а также другой техники.
Вашингтон продолжает усиливать давление на Москву, подчеркивает издание. Не факт, однако, что за этим последует обострение риторики Трампа: «Даже когда его администрация в последние дни вводила новые санкции и прибегала к резким дипломатическим выражениям, сам президент оставался по отношению к Москве весьма спокойным», — подчеркивает портал.
Ранее США уже выражали протест против поставки С-400 саудовцам.
Продажа Россией «развитых системы ПВО» «явно предназначена для подрыва американо-саудовских отношений», — подчеркнул во вторник высокопоставленный представитель администрации США.
Сами США собираются добиваться от наследного принца Саудовской Аравии сделок на 35 млрд долларов. Напомним, Соединенные Штаты официально признаются, что путем шантажа и давления пытаются вынудить торговых контрагентов России отказаться от взаимодействия с Москвой на единственном рынке, где США и Россия конкурируют напрямую — на мировом рынке вооружений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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