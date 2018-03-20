The Hill: Трамп с саудитами обсудят, как «заставить Россию платить»

На встрече с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом Трамп намерен найти «совместные способы заставить Россию платить» за ее активность на Ближнем Востоке, сообщил порталу The Hill высокопоставленный чиновник в администрации американского лидера.

Трамп обсудит поддержку Россией правительства Башара Асада Сирии , а также ее решение заблокировать в феврале резолюцию Совбеза ООН , которая оказала бы давление на Иран . Последний, как полагают США и саудовцы, нарушает эмбарго на поставки оружия повстанцам-хути в Йемене . Разговор пойдет в духе: «Только посмотрите, как Россия пытается извлечь из этой ситуации выгоду»… дескать, «они разжигают кризис, используют его, а затем идут себе дальше», — пояснил собеседник издания.

Саудовская Аравия — давний союзник США. В то же время Москва не перестает расширять свое влияние на Ближнем Востоке, подчерктвает The Hill. Две страны — крупнейшие производители нефти в мире. В октябре король Саудовской Аравии впервые в истории совершил официальный визит в Россию. После этой встречи была достигнута договоренность о покупке Саудовской Аравии у России зенитных ракетных систем ПВО С-400, а также другой техники.

Вашингтон продолжает усиливать давление на Москву, подчеркивает издание. Не факт, однако, что за этим последует обострение риторики Трампа: «Даже когда его администрация в последние дни вводила новые санкции и прибегала к резким дипломатическим выражениям, сам президент оставался по отношению к Москве весьма спокойным», — подчеркивает портал.

Ранее США уже выражали протест против поставки С-400 саудовцам.

Продажа Россией «развитых системы ПВО» «явно предназначена для подрыва американо-саудовских отношений», — подчеркнул во вторник высокопоставленный представитель администрации США

Сами США собираются добиваться от наследного принца Саудовской Аравии сделок на 35 млрд долларов. Напомним, Соединенные Штаты официально признаются, что путем шантажа и давления пытаются вынудить торговых контрагентов России отказаться от взаимодействия с Москвой на единственном рынке, где США и Россия конкурируют напрямую — на мировом рынке вооружений.