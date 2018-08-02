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Американские СМИ обвинили в дезинформации
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Белый дом обвинил американские СМИ в дезинформации 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг обвинила ряд американских СМИ в дезинформации в отношении президента Дональда Трампа.
"Президент обоснованно расстроен тем, что 90% сообщений о нем имеют негативный характер. И это в то время, когда ИГ* бежит, экономика растет, а роль США в мире восстанавливается", — заявила Сандерс на пресс-конференции.
В качестве примера она упомянула несколько последних заявлений в СМИ, которые содержали фактически неточности о деятельности президента и о событиях в стране.
"С таким уровнем дезинформации, незаинтересованности и предвзятости в СМИ неудивительно, что президент расстроен", — добавила она.
Обвинение последовало на той же пресс-конференции, на которой представители администрации и спецслужб США вновь обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы, в том числе распространении дезинформации и недостоверных сообщений в СМИ и соцсетях, чтобы "разделить американское общество".
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.
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