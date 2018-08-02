Американские СМИ обвинили в дезинформации

Белый дом обвинил американские СМИ в дезинформации

"Президент обоснованно расстроен тем, что 90% сообщений о нем имеют негативный характер. И это в то время, когда ИГ* бежит, экономика растет, а роль США в мире восстанавливается", — заявила Сандерс на пресс-конференции.

В качестве примера она упомянула несколько последних заявлений в СМИ, которые содержали фактически неточности о деятельности президента и о событиях в стране.

"С таким уровнем дезинформации, незаинтересованности и предвзятости в СМИ неудивительно, что президент расстроен", — добавила она.

Обвинение последовало на той же пресс-конференции, на которой представители администрации и спецслужб США вновь обвинили Россию в попытке вмешательства в выборы, в том числе распространении дезинформации и недостоверных сообщений в СМИ и соцсетях, чтобы "разделить американское общество".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.