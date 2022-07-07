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6 минут назад

Пряталась в бункере: как погибла бразильская модель на Украине

Александр Котлеткин

39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла в результате ракетного удара в районе Харькова. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/9 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла в результате ракетного удара в районе Харькова
Фото: Соцсети
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2/9 Женщина присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад
Фото: Соцсети
3/9 Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии
Фото: Соцсети
4/9 После возгорания женщина не смогла из него выбраться
Фото: Соцсети
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5/9 Уточняется, что смерть наступила от удушья
Фото: Соцсети
6/9 Талита ду Валье принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России)
Фото: Соцсети
7/9 Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии
Фото: Соцсети
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8/9 В составе ВСУ бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия
Фото: Соцсети
9/9 Вместе с ней погиб еще один бразильский наемник, бывший солдат Дуглас Буриго
Фото: Соцсети

Женщина присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад. Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания женщина не смогла из него выбраться. Уточняется, что смерть наступила от удушья.

Талита ду Валье принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии.

В составе ВСУ бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия. Вместе с ней погиб еще один бразильский наемник, бывший солдат Дуглас Буриго.

Украина,Фото,Исламское государство,
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