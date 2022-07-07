Пряталась в бункере: как погибла бразильская модель на Украине

39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла в результате ракетного удара в районе Харькова. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/9 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла в результате ракетного удара в районе Харькова Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Женщина присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад Фото: Соцсети 3/9 Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии Фото: Соцсети 4/9 После возгорания женщина не смогла из него выбраться Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Уточняется, что смерть наступила от удушья Фото: Соцсети 6/9 Талита ду Валье принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России) Фото: Соцсети 7/9 Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 В составе ВСУ бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия Фото: Соцсети 9/9 Вместе с ней погиб еще один бразильский наемник, бывший солдат Дуглас Буриго Фото: Соцсети

Женщина присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад. Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания женщина не смогла из него выбраться. Уточняется, что смерть наступила от удушья.

Талита ду Валье принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии.