Пряталась в бункере: как погибла бразильская модель на Украине

39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла в результате ракетного удара в районе Харькова. Об этом сообщает Lenta.ru.
Женщина присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад. Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания женщина не смогла из него выбраться. Уточняется, что смерть наступила от удушья.
Талита ду Валье принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии.
В составе ВСУ бразильянка отвечала за обеспечение прикрытия. Вместе с ней погиб еще один бразильский наемник, бывший солдат Дуглас Буриго.