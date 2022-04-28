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13 минут назад

В Киеве снесли монумент дружбы народов России и Украины

В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке.

1/12 В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов
Фото: Reuters
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2/12 В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке
Фото: Reuters
3/12 Арка дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра
Фото: Reuters
4/12 Открытие состоялось в 1982 году и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР
Фото: Reuters
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5/12 Арка дружбы народов состояла из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады
Фото: Reuters
6/12 Монумент трудящихся представлял собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов
Фото: Reuters
7/12 Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией, содержит статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина
Фото: Reuters
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8/12 Вторую скульптурную композицию из красного гранита пока закроют и со временем тоже демонтируют
Фото: Reuters
9/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева
Фото: Reuters
10/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева
Фото: Reuters
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11/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева
Фото: Reuters
12/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева
Фото: Reuters

Арка дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.

Арка дружбы народов состояла из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Монумент трудящихся представлял собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов.

Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией, содержит статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина.

Вторую скульптурную композицию из красного гранита пока закроют и со временем тоже демонтируют.

Украина,Фото,Виталий Кличко,
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