В Киеве снесли монумент дружбы народов России и Украины
В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке.
Арка дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.
Арка дружбы народов состояла из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.
Монумент трудящихся представлял собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов.
Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией, содержит статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина.
Вторую скульптурную композицию из красного гранита пока закроют и со временем тоже демонтируют.