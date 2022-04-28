В Киеве снесли монумент дружбы народов России и Украины

В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов. В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке.

1/12 В Киеве снесли монумент российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 В понедельник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке Фото: Reuters 3/12 Арка дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра Фото: Reuters 4/12 Открытие состоялось в 1982 году и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Арка дружбы народов состояла из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады Фото: Reuters 6/12 Монумент трудящихся представлял собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов Фото: Reuters 7/12 Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией, содержит статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Вторую скульптурную композицию из красного гранита пока закроют и со временем тоже демонтируют Фото: Reuters 9/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева Фото: Reuters 10/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева Фото: Reuters 12/12 Советский памятник дружбе украинского и русского народов во время сноса в центре Киева Фото: Reuters

Арка дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.

Арка дружбы народов состояла из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Монумент трудящихся представлял собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов.

Вытянутая по горизонтали многофигурная композиция, посвящённая воссоединению Украины с Россией, содержит статуи Богдана Хмельницкого и русского посла, боярина Василия Бутурлина.