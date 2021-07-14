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"Сигнал Зеленскому": Эксперт связал протесты в Киеве с уходом Авакова

Елена Прошина
19 минут назад
Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал "Рамблеру" протесты пенсионеров-силовиков у здания Верховной рады в Киеве. По словам эксперта, они могут быть связаны с уходом Арсена Авакова с поста главы МВД Украины.
Ранее ТАСС сообщил, что пенсионеры - бывшие представители силовых структур Украины в ходе акции протеста с требованием пересчета пенсий пытались штурмовать здание парламента, полиция применила против них слезоточивый газ, завязалась драка.
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"Симптоматично, что речь идет о пенсионерах-силовиках. Силовики во всех странах всегда находятся в достаточно привилегированном положении, потому что они являются опорой режима. Как правило, им урезают пенсии, зарплаты и социальные выплаты в самую последнюю очередь, когда больше экономить не на чем. Если пенсионеры-силовики находятся в таком положении, что они готовы идти на какие-то силовые методы для достижения своих целей, то мне страшно представить, в каком положении находятся пенсионеры менее привилегированных социальных групп, менее обласканных властью профессий. Достаточно тревожный синдром и сигнал для власти. Если пенсионеры-силовики готовы к подобным акциям, то это значит, что завтра все может быть намного хуже. Если "поднимутся" другие слои населения, то у украинского правительства будут достаточно серьезные проблемы.

Сейчас выходят протестовать пенсионеры-силовики, и на этом фоне Аваков уходит с поста министра внутренних дел. Кстати, он уходит непосредственно после общения с представителями Вашингтона. И раньше считалось, что Аваков не уйдет никогда, это единственный человек в украинской власти, который сохранился после "Майдана" 2014 года, абсолютно непотопляемый человек, который создал все эти нацбаты, который сосредоточил в своих руках огромную силу. И абсолютно очевидно, что он уходит не по собственной инициативе, а американцы сказали ему это сделать. А почему они сказали ему уходить? Есть такое предположение, что это на самом деле намек Зеленскому, что его будут менять на кого-то более решительного, более способного решать американские задачи на Украине. В том числе, возможно, развязать новую войну против Донбасса. И почему бы этим человеком не быть Авакову? Ему не только нацбаты подчиняются. Не исключено, что нынешнее выступление пенсионеров-силовиков тоже непосредственно с ним связано. Так что пока это сигнал Зеленскому уйти по-хорошему. Потому что сегодня пенсионеры требуют пенсию, а завтра выйдут совершенно другие люди с совершенно другими методами", - отметил эксперт.
Украина,В мире,Видео,Дмитрий Родионов,Арсен Аваков,Верховная Рада,Правительство Украины,МВД,ИТАР-ТАСС,Киев,
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