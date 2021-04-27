Читатели болгарской газеты «Факты» оценили
намерение представителей Запорожской АЭС взорвать станцию, чтобы помешать России
. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале украинской АЭС.
По словам авторов публикации, если Москва
попробует помешать Киеву
навести конституционный порядок в Донбассе и Крыму
, она заплатит «высокую цену», поскольку Украина
располагает определённым «оружием», которое готова задействовать.
Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ, — говорится в публикации.
Болгарские читатели неодобрительно отреагировали на такое заявление украинских энергетиков.
Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!
И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу.
Ряд комментаторов уверены, что украинцы блефуют, делая подобные самоубийственные заявления, и научили их этому США
, которые имеют собственную выгоду.
Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо... Так же, соросоидные предатели?
Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор.
Один из пользователей отметил, что такое заявление является провокацией, и призвал применить определённые меры к его авторам.
Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну! — написал он.
Кроме того, осведомлённые пользователи сообщили, что взорвать реакторы, использующиеся на Запорожской АЭС, практически невозможно.
26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор.
Спустя годы после аварии на чернобыльской катастрофы многое изменилось как в строительстве АЭС, так и в вопросах безопасности.
Это удивительно, но и есть и те, кто радиации не боится совсем. Сейчас близ Чернобыля
живут 180 человек. Бывший учитель труда Евгений Маркевич - один из них. Когда взорвался четвертый энергоблок, он со своими учениками был в колхозе, готовил картошку под посев. Людей эвакуировали, а он не хотел уезжать из родных мест.
«Такими партизанскими методами я сюда три раза попадал. То в форме милиционера, то через лес», - рассказал Маркевич.
Друзья долго отговаривали, но он вместе с женой решил остаться здесь. Как это ни странно, но кормит семью пенсионеров собственный огород. В зоне отчуждения они выращивают картошку и огурцы.
Когда-то Припять была цветущим городом. Сюда съезжались лучшие физики СССР. Атомная энергетика - перспективное направление. Построить как можно больше АЭС, и как можно скорее - это государственная программа страны.
В 1985 году Юрий Бражников работает в Курчатовском институте
. И делает доклад по Чернобыльской станции. Находит в реакторе проблемы с терморегуляцией. Обращается в ученый совет, говорит, что реактор ненадежен. Ответ руководства его обескураживает - доклад возвращают обратно - с отрицательной рецензией.
«Надпись была такая: "Молодой человек, ваши выводы преждевременны". А вывод был один -устойчивость реактора РБМК-1000 была как бы на первом месте с точки зрения реализации аварийной крупной ситуации», - рассказывает бывший заместитель министра МЧС Юрий Бражников.
Слова Бражникова находят документальное подтверждение. На Украине рассекречены доклады, сделанные за несколько лет до аварии. В 1982 году в Политбюро сообщали о неполадках на первом энергоблоке, два года спустя - на четвертом.
Инженеры Курчатовского института предупреждали: ситуация опасная - в случае ЧП выброс радиации будет в 60 раз больше, чем на Хиросиме. О том, что произошло на станции, снято уже десятки фильмов, написаны тома книг. Вкратце: эксперимент проводят на слишком низкой мощности, по ошибке реактор останавливают. Вытаскивают все стержни, что обеспечивает его безопасность, а потом резко опускают их вниз, разгоняя мощность с нулевой до максимальной.
«Самая рискованная точка была как раз та точка, в которую попал оператор случайно, начиная вот это электротехнический эксперимент. В 200 мегаватт. Почему она самая опасная. Это переход от воды к пару, когда резко меняется плотность», - отмечает ликвидатор аварии на ЧАЭС, научный руководитель проекта «Укрытие» Владимир Асмолов.
В документах, рассекреченных Киевом, есть и расшифровка переговоров, что в ночь с 25 на 26 апреля вели инженеры Чернобыльской АЭС. Они подтверждают: взрыва было два - один уничтожил реактор, второй весь энергоблок.
«- У нас тут вся комната затряслась. Думали вся аэраторная отвалится.
- (кричит) 75-й срочно. Разгружайте 4-й блок. Алло!
- Да, да. Я говорю срочно на БШ-3, с человеком плохо. Так давайте.
- (кричит) Я говорю - срочно. На БШ-3 взрыв», - говорится в документе.
После второго взрыва над реактором появляется столб разноцветного огня. Тысячи жителей города завороженно на него смотрят, не зная, что в воздух поднимается смерть. За 10 суток пожара в атмосферу было выброшено 380 миллионов кюри. Авария произошла ночью. Но даже наутро местным жителям никто ничего не объяснил. Люди пошли на работу, детей повели в школы, в магазинах продавали продукты - уже радиоактивные. Только сутки спустя - 27 апреля - началась эвакуация.
На бой с новым, незнакомым врагом первыми бросают людей в погонах. Вячеслав Клименко
- тот самый человек, что сбрасывал графит с крыши АЭС. Полторы минуты на всю работу - и получаешь предельно допустимую дозу радиации. Почему работали лопатой, рисковали людьми? Все просто - объясняет он - техника глохла.
«Были Komatsu - роботы-приборы. Он идет-идет, остановился. Все, приходится вытаскивать его оттуда на веревке или на тросе. Вытаскивать, смотреть, почему он остановился», - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела 1-го управления 27 научного центра МО РФ Вячеслав Клименко.
Как и Клименко, капитан РХБЗ Сергей Новичков еще в 1986 просился добровольцем в Чернобыль. Но попал туда только три года спустя, работал над проектом «Укрытие» - это гигантский защитный купол над энергоблоком. Он менял на этом куполе фильтры, что не позволяли выбрасывать радиацию в воздух.
«Внутри кожух надевается, а это фильтр. Кожух снимаешь, снимаешь фильтр, надеваешь новый кожух и фильтр. И убегаешь», - показывает ведущий научный сотрудник отдела 1го управления 27 научного центра МО РФ Сергей Новичков.
Почти все в подразделении Новичкова были добровольцами. Многие уже отслужили, вышли из запаса. За это их в шутку называли «партизанами». Все понимали - проблемы со здоровьем будут. Но были воспитаны поколением тех, кто сражался за Родину, и иначе поступить не могли.
«Болезни ускорились, в более раннем возрасте пришли. В 45 лет катаракта у меня на оба глаза. Это радиация, излучение», - отмечает Новичков.
Пока тысячи добровольцев рисковали жизнью, Москва молчала. О трагедии в Чернобыле Михаил Горбачев
сообщил стране только 14 мая, когда повышенный радиационный фон зафиксировали уже даже в тысячах километров - в Северной Европе.
Правду об аварии на ЧАЭС до всего мира донес академик Валерий Легасов. Проведя в Чернобыле полгода, он подготовил 700-страничный доклад, где было все, и даже то, о чем во властных кругах его просили не сообщать Западу: о низкой подготовке операторов и ошибках, допущенных в инструкциях по эксплуатации станции. За свою честность он заплатил дорогой ценой - академика исключили из научно-технического совета, не дали Героя соцтруда. В 1988 году он свел счеты с жизнью.
Эта авария унесла 31 жизнь в первые две недели. Быстро умирали те, кто получили лучевые ожоги. У других Чернобыль провоцировал рак. Это около 20 тысяч человек. У большинства ликвидаторов возникли те или иные проблемы со здоровьем, связанные с воздействием радиации.
Четыре года назад памятник ликвидаторам чернобыльской аварии открыли на Поклонной горе. Пожарный и инженер, военный и медик шагают вперед. И если бы не их решимость и героизм, последствия этой трагедии могли быть куда серьезнее. Стоя здесь, задаешься вопросом: не повторится ли она, усвоили ли мы уроки 1986-го?
Ведь была же у японцев Фукусима, разрушенная цунами. Радиационный фон на тридцать километров вокруг был превышен в 100 раз. А как у нас? Теперь в России атомные станции строят, создавая четыре уровня защиты. Реактор не должен взорваться, даже если на АЭС упадет самолет.
Еще один важный урок: именно после Чернобыля в Союзе стали создавать полноценную систему гражданской обороны. До чернобыльской катастрофы гражданская оборона Советского Союза была настроена только на защиту населения в военное время. Впервые катастрофа показала необходимость перестройки гражданской системы обороны, придав ей новый акцент защиты населения от землетрясений, химических катастроф и радиационных аварий.
В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС государственный архив Службы безопасности Украины
(СБУ) опубликовал секретные документы о техногенной катастрофе, которая произошла 26 апреля 1986 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, обнародованы самый первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова
о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и ближайших районов.
Как следует из опубликованных документов, серьезные инциденты на АЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Так, значительный выброс радиоактивных веществ произошел в 1982 году на первом энергоблоке. При этом Комитетом государственной безопасности (КГБ) были «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов», что отражено в соответствующем докладе. В 1984 году аварийные ситуации были зафиксированы на третьем и четвертом энергоблоках.
Согласно данным СБУ, в июле 1986 года появилась директива, которая предписывала засекретить все детали аварии на ЧАЭС, сведения о причинах катастрофы, радиационной обстановке, ликвидации последствий аварии и заражении.
Президент Украины Владимир Зеленский
анонсировал переход страны к использованию новейших ядерных реакторов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече с гендиректором МАГАТЭ
Рафаэлем Мариано Гросси Зеленский заявил, что Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации своей энергетической системы с системой Евросоюза
.
«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — сказал он.
Зеленский отметил, что республика планирует перейти к использованию новейших реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160.