Читатели болгарской газеты «Факты» оценили намерение представителей Запорожской АЭС взорвать станцию, чтобы помешать России . Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале украинской АЭС.

По словам авторов публикации, если Москва попробует помешать Киеву навести конституционный порядок в Донбассе и Крыму , она заплатит «высокую цену», поскольку Украина располагает определённым «оружием», которое готова задействовать.

Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ, — говорится в публикации.

Болгарские читатели неодобрительно отреагировали на такое заявление украинских энергетиков.

Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!



И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу.

Ряд комментаторов уверены, что украинцы блефуют, делая подобные самоубийственные заявления, и научили их этому США , которые имеют собственную выгоду.

Если Европа будет уничтожена, им будет хорошо... Так же, соросоидные предатели?



Русские сделали им реакторы, а они тренируются взрывать их. Один раз якобы случайно. Теперь нарочно. Идиоты. Как и их ментор.

Один из пользователей отметил, что такое заявление является провокацией, и призвал применить определённые меры к его авторам.

Но неплохо бы уволить этих героев, готовых уничтожить свою же страну! — написал он.

Кроме того, осведомлённые пользователи сообщили, что взорвать реакторы, использующиеся на Запорожской АЭС, практически невозможно.

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. Кроме многочисленных жертв и огромного экономического ущерба, Советский Союз вынужден был приостановить планы экономической интеграции с Европой. Последствия этой аварии граждане бывшего СССР ощущают до сих пор.

Спустя годы после аварии на чернобыльской катастрофы многое изменилось как в строительстве АЭС, так и в вопросах безопасности.

Это удивительно, но и есть и те, кто радиации не боится совсем. Сейчас близ Чернобыля живут 180 человек. Бывший учитель труда Евгений Маркевич - один из них. Когда взорвался четвертый энергоблок, он со своими учениками был в колхозе, готовил картошку под посев. Людей эвакуировали, а он не хотел уезжать из родных мест.

«Такими партизанскими методами я сюда три раза попадал. То в форме милиционера, то через лес», - рассказал Маркевич.

Друзья долго отговаривали, но он вместе с женой решил остаться здесь. Как это ни странно, но кормит семью пенсионеров собственный огород. В зоне отчуждения они выращивают картошку и огурцы.

Когда-то Припять была цветущим городом. Сюда съезжались лучшие физики СССР. Атомная энергетика - перспективное направление. Построить как можно больше АЭС, и как можно скорее - это государственная программа страны.

В 1985 году Юрий Бражников работает в Курчатовском институте . И делает доклад по Чернобыльской станции. Находит в реакторе проблемы с терморегуляцией. Обращается в ученый совет, говорит, что реактор ненадежен. Ответ руководства его обескураживает - доклад возвращают обратно - с отрицательной рецензией.

«Надпись была такая: "Молодой человек, ваши выводы преждевременны". А вывод был один -устойчивость реактора РБМК-1000 была как бы на первом месте с точки зрения реализации аварийной крупной ситуации», - рассказывает бывший заместитель министра МЧС Юрий Бражников.

Слова Бражникова находят документальное подтверждение. На Украине рассекречены доклады, сделанные за несколько лет до аварии. В 1982 году в Политбюро сообщали о неполадках на первом энергоблоке, два года спустя - на четвертом.

Инженеры Курчатовского института предупреждали: ситуация опасная - в случае ЧП выброс радиации будет в 60 раз больше, чем на Хиросиме. О том, что произошло на станции, снято уже десятки фильмов, написаны тома книг. Вкратце: эксперимент проводят на слишком низкой мощности, по ошибке реактор останавливают. Вытаскивают все стержни, что обеспечивает его безопасность, а потом резко опускают их вниз, разгоняя мощность с нулевой до максимальной.

«Самая рискованная точка была как раз та точка, в которую попал оператор случайно, начиная вот это электротехнический эксперимент. В 200 мегаватт. Почему она самая опасная. Это переход от воды к пару, когда резко меняется плотность», - отмечает ликвидатор аварии на ЧАЭС, научный руководитель проекта «Укрытие» Владимир Асмолов.

В документах, рассекреченных Киевом, есть и расшифровка переговоров, что в ночь с 25 на 26 апреля вели инженеры Чернобыльской АЭС. Они подтверждают: взрыва было два - один уничтожил реактор, второй весь энергоблок.

«- У нас тут вся комната затряслась. Думали вся аэраторная отвалится.



- (кричит) 75-й срочно. Разгружайте 4-й блок. Алло!



- Да, да. Я говорю срочно на БШ-3, с человеком плохо. Так давайте.



- (кричит) Я говорю - срочно. На БШ-3 взрыв», - говорится в документе.

После второго взрыва над реактором появляется столб разноцветного огня. Тысячи жителей города завороженно на него смотрят, не зная, что в воздух поднимается смерть. За 10 суток пожара в атмосферу было выброшено 380 миллионов кюри. Авария произошла ночью. Но даже наутро местным жителям никто ничего не объяснил. Люди пошли на работу, детей повели в школы, в магазинах продавали продукты - уже радиоактивные. Только сутки спустя - 27 апреля - началась эвакуация.

На бой с новым, незнакомым врагом первыми бросают людей в погонах. Вячеслав Клименко - тот самый человек, что сбрасывал графит с крыши АЭС. Полторы минуты на всю работу - и получаешь предельно допустимую дозу радиации. Почему работали лопатой, рисковали людьми? Все просто - объясняет он - техника глохла.

«Были Komatsu - роботы-приборы. Он идет-идет, остановился. Все, приходится вытаскивать его оттуда на веревке или на тросе. Вытаскивать, смотреть, почему он остановился», - рассказывает ведущий научный сотрудник отдела 1-го управления 27 научного центра МО РФ Вячеслав Клименко.

Как и Клименко, капитан РХБЗ Сергей Новичков еще в 1986 просился добровольцем в Чернобыль. Но попал туда только три года спустя, работал над проектом «Укрытие» - это гигантский защитный купол над энергоблоком. Он менял на этом куполе фильтры, что не позволяли выбрасывать радиацию в воздух.

«Внутри кожух надевается, а это фильтр. Кожух снимаешь, снимаешь фильтр, надеваешь новый кожух и фильтр. И убегаешь», - показывает ведущий научный сотрудник отдела 1го управления 27 научного центра МО РФ Сергей Новичков.

Почти все в подразделении Новичкова были добровольцами. Многие уже отслужили, вышли из запаса. За это их в шутку называли «партизанами». Все понимали - проблемы со здоровьем будут. Но были воспитаны поколением тех, кто сражался за Родину, и иначе поступить не могли.

«Болезни ускорились, в более раннем возрасте пришли. В 45 лет катаракта у меня на оба глаза. Это радиация, излучение», - отмечает Новичков.

Пока тысячи добровольцев рисковали жизнью, Москва молчала. О трагедии в Чернобыле Михаил Горбачев сообщил стране только 14 мая, когда повышенный радиационный фон зафиксировали уже даже в тысячах километров - в Северной Европе.

Правду об аварии на ЧАЭС до всего мира донес академик Валерий Легасов. Проведя в Чернобыле полгода, он подготовил 700-страничный доклад, где было все, и даже то, о чем во властных кругах его просили не сообщать Западу: о низкой подготовке операторов и ошибках, допущенных в инструкциях по эксплуатации станции. За свою честность он заплатил дорогой ценой - академика исключили из научно-технического совета, не дали Героя соцтруда. В 1988 году он свел счеты с жизнью.

Эта авария унесла 31 жизнь в первые две недели. Быстро умирали те, кто получили лучевые ожоги. У других Чернобыль провоцировал рак. Это около 20 тысяч человек. У большинства ликвидаторов возникли те или иные проблемы со здоровьем, связанные с воздействием радиации.

Четыре года назад памятник ликвидаторам чернобыльской аварии открыли на Поклонной горе. Пожарный и инженер, военный и медик шагают вперед. И если бы не их решимость и героизм, последствия этой трагедии могли быть куда серьезнее. Стоя здесь, задаешься вопросом: не повторится ли она, усвоили ли мы уроки 1986-го?

Ведь была же у японцев Фукусима, разрушенная цунами. Радиационный фон на тридцать километров вокруг был превышен в 100 раз. А как у нас? Теперь в России атомные станции строят, создавая четыре уровня защиты. Реактор не должен взорваться, даже если на АЭС упадет самолет.

Еще один важный урок: именно после Чернобыля в Союзе стали создавать полноценную систему гражданской обороны. До чернобыльской катастрофы гражданская оборона Советского Союза была настроена только на защиту населения в военное время. Впервые катастрофа показала необходимость перестройки гражданской системы обороны, придав ей новый акцент защиты населения от землетрясений, химических катастроф и радиационных аварий.

В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовал секретные документы о техногенной катастрофе, которая произошла 26 апреля 1986 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, обнародованы самый первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и ближайших районов.

Как следует из опубликованных документов, серьезные инциденты на АЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Так, значительный выброс радиоактивных веществ произошел в 1982 году на первом энергоблоке. При этом Комитетом государственной безопасности (КГБ) были «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов», что отражено в соответствующем докладе. В 1984 году аварийные ситуации были зафиксированы на третьем и четвертом энергоблоках.

Согласно данным СБУ, в июле 1986 года появилась директива, которая предписывала засекретить все детали аварии на ЧАЭС, сведения о причинах катастрофы, радиационной обстановке, ликвидации последствий аварии и заражении.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход страны к использованию новейших ядерных реакторов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси Зеленский заявил, что Украина работает над развитием атомной отрасли для обеспечения энергетической безопасности и синхронизации своей энергетической системы с системой Евросоюза

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«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику», — сказал он.