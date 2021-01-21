Офицер Вооруженных сил Украины по прозвищу «Щтирлиц» устроил травлю блогерши Тасе из Киева из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащему не понравилось видео, где девушка отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия она называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше — осталось за кадром.

«Штирлиц» возмутился таким постыдным с его точки зрения выбором, попутно указав на отсутствие у девушки «патриотического воспитания».