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Москва

Украинский «Штирлиц» затравил блогершу за выбор России 

Александр Котлеткин 13 часов назад
Офицер Вооруженных сил Украины по прозвищу «Щтирлиц» устроил травлю блогерши Тасе из Киева из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащему не понравилось видео, где девушка отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия она называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше — осталось за кадром.
«Штирлиц» возмутился таким постыдным с его точки зрения выбором, попутно указав на отсутствие у девушки «патриотического воспитания».
В ответ Тася назвала его «позором украинской армии», воюющим против мирного населения. Девушка пригрозила офицеру судом и заявила, что инцидент с травлей и угрозами уже «рассматривается в Министерстве обороны».
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Украина , Фото , Выборы на Украине , Министерство обороны
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