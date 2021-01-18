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Националисты пообещали сжечь одесское кафе из-за русского языка 

Павел Тиунов 18 минут назад
Националисты пообещали сжечь одесское кафе из-за русского языка
Фото: ТАСС
Украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства.
Возмущение у части пользователей Facebook вызвал пост администрации кафе «У Машковичей». В сообщении говорится, что на протяжении месяца в заведении будет работать грузинский повар Гулади, который готовит хинкали по традиционному рецепту. При этом автор поста написал сообщение на украинском языке, но с использованием русской буквы «ы» вместо «i», что не понравилось некоторым подписчикам. Они сочли пост за «глумление над украинским языком».

«Извинятся за коверкания языка будете то?» — написал пользователь Виталик Кравченко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Шо это за помойка? Ноги моей там не будет», — отметил Yevhen Pustovar.

«Автору издевательства над языком страны пребывания, явно в детстве сделали обрезание мозга!» — подчеркнул Виктор Николаевич.

Издание «Страна.ua» сообщает, что первым травлю кафе начал националист Сергей Стерненко, который предложил посмотреть, как заведение откроется после локдауна. Его последователи вообще предложили сжечь кафе. Владелица «У Машковичей» пояснила, что писала пост сама, и он получился таким, потому что у нее старый телефон, на котором нет украинской раскладки. Она добавила, что по факту поступивших угроз намерена написать жалобу в Службу безопасности Украины и обратиться в посольство Израиля.
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Украина , СБУ
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