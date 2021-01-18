Националисты пообещали сжечь одесское кафе из-за русского языка 

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Украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства.

Возмущение у части пользователей Facebook вызвал пост администрации кафе «У Машковичей». В сообщении говорится, что на протяжении месяца в заведении будет работать грузинский повар Гулади, который готовит хинкали по традиционному рецепту. При этом автор поста написал сообщение на украинском языке, но с использованием русской буквы «ы» вместо «i», что не понравилось некоторым подписчикам. Они сочли пост за «глумление над украинским языком».

«Извинятся за коверкания языка будете то?» — написал пользователь Виталик Кравченко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Шо это за помойка? Ноги моей там не будет», — отметил Yevhen Pustovar.

«Автору издевательства над языком страны пребывания, явно в детстве сделали обрезание мозга!» — подчеркнул Виктор Николаевич.