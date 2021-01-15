В Киеве покупают дозы антивирусной вакцины за $3 тысячи

Большая вакцинная война между ведущими странами мира не обошла стороной Украину. Вернее, Украину и непризнанные республики Донбасса. Здесь, как ни крути, между ними придется провести границу. Потому что стороны конфликта ожидаемо выбрали разные пути борьбы с эпидемией коронавируса.

С одной стороны — Украина, страна победившего Майдана, которая безуспешно стремится прибрести вакцину американского или европейского производства. С другой — Донецкая и Луганская народные республики. У них надежда только на «Спутник V».

Местные власти этого и не скрывают. «Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию , и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», — говорил глава ДНР Денис Пушилин в середине декабря. Тогда он намеревался получить российскую вакцину до конца года, затем анонсировал её доставку в январе.

Примечательно, что заявления о скором начале вакцинации Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник сделали синхронно.

«Как мы и заявляли раньше, в январе ждем вакцину. Подготовительные мероприятия сейчас проходят — готовятся места, где будет храниться вакцина, проводиться вакцинация. Также готовятся списки. В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств», — добавил на днях Денис Пушилин.

Эту информацию подтверждают другие источники.

Издание «Новости Донбасса» со ссылкой на свидетельства дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения, анонсировало прибытие в Донецк гуманитарного груза с первой партией «Спутника V» до конца месяца. То же самое 19 декабря писал один из наиболее раскрученных политических Телеграмм-каналов на Украине — «Легитимный»:

«Наш источник из Кремля сообщает, что Россия намерена организовать в ЛДНР первую гуманитарную партию из 20-50 тысяч доз вакцин против коронавируса. Это произойдет в январе 2021 года, после будет вторая, третья, четвертая и пятая партия гуманитарного груза, который в общей сложности за 2021 год будет составлять около миллиона доз вакцины от России для жителей ЛДНР».

Впрочем, и без этих инсайдов можно не сомневаться, что Донбасс вот-вот получит «Спутник V». Здесь достаточно официальных комментариев. Нынешний глава ДНР — это не покойный Александр Захарченко , который мог позволить себе делать несогласованные с Кремлем заявления. Если Пушилин что-то говорит о российской вакцине, то его слова отражают позицию Москвы . Решение о начале использования «Спутника V» в Донбассе принято и вот-вот будет реализовано.

Украина, конечно, завопит о новом факте «агрессии», обвинит Россию в нарушении Минских соглашений или даже потребует ввести против неё новые санкции. Повторится история с выдачей российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Хотя здесь у украинских политиков и аффилированных с ними «экспертов» будет несоизмеримо больше простора для полета фантазии. Паспорт — это ведь безвредная бумажка. А российская вакцина якобы может навредить.

«Скорее следует говорить о том, что Россия намерена использовать непризнанные территории квазиобразований для проведения третьего клинического этапа испытаний вакцины. В так называемой «серой зоне», где можно скрыть следы любого преступления, где картина реальности искажена так, как хочется кремлевским кураторам, легче замолчать факты смертности от вакцинирования несертифицированным препаратом. Скорее нам нарисуют картину эффективности "Спутника V" на уровне 120%», — иронизирует сопредседатель общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев.

По его мнению, украинские МИД и Министерство здравоохранения уже сейчас должны на весь мир заявить о том, что Россия намерена проводить испытания сомнительной вакцины на гражданах «незалежной».

Не будем сомневаться, что этот «свидомый» юрист и историк по совместительству является первоклассным инфекционистом. Но с логикой он явно не дружит. В самой России массовая вакцинация началась еще 5 декабря. В том же месяце первые партии «Спутника V» ушли на экспорт. Аргентина в начале января уже отчиталась о побочных эффектах препарата (которые, к слову, носят легкий характер и были выявлены всего у 1% вакцинированных).

Но господин Снегирев живет в каком-то своем мире, где Россия собирается испытывать свою вакцину на жителях Донбасса…

Еще один перл этого горе-эксперта: «страна-агрессор» не должна прививать людей на неподконтрольных Киеву территориях, потому что Украина сама может это сделать. Прямо на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Откуда Снегирев взял эту информацию, остается только гадать, поскольку министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников говорил другое: Украина будет готова прививать только тех жителей Донбасса, которые пересекут линию разграничения.

Сделать это, понятное дело, могут не все, поэтому о массовой вакцинации жителей ЛДНР под эгидой украинского Минздрава речь не идет. Сейчас этот вопрос вообще не стоит на повестке дня. Ни массовую, ни ограниченную вакцинацию Украина организовать не может в принципе, потому что у неё нет вакцины. Никакой. Есть разве что нелегально завезенные препараты, которыми политики и бизнесмены прививаются за 3 тысячи долларов (их убеждают, что это BioNTech и Pfizer ).

Остальным украинцам приходится смириться с тем, что закупить самую доступную и, вероятно, вполне эффективную российскую вакцину их власти почему-то не могут. Почему — непонятно. Сам Зеленский признал, что на этот вопрос нет ответа. Зато министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — достойный наследник полюбившегося нам Климкина — попытался пояснить логику официального Киева. Лучше бы он этого не делал. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения (закупки российской вакцины — прим. ред.). Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины… Даже если бы она была действенна», — заявил Кулеба.

Жителям Донбасса будут внушать то же самое: дескать, Кремль просто хочет на вас попиариться. Показать вам и своим собственным гражданам, что «русские своих не бросают».

«Это чисто пропагандистский ход для сохранения там пророссийских настроений, которые, вероятно, могут иметь тенденцию к снижению. На внешнеполитической арене это также выглядит как «благородная» гуманитария миссия (вернее, такой реакции ожидает Кремль)», — утверждает украинский политический эксперт Дмитрий Воронков.

Что ж, с его выводами можно согласиться. Вакцины стали мощными инструментами продвижения имиджа государств, которые их разработали. Именно поэтому Москва при содействии дружественной ей «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука настойчиво пытается организовать поставки «Спутника V» на Украину или даже наладить его производство в Харькове.

Это был бы тяжелый удар по секте свидетелей «российско-украинской войны». О какой войне идет речь, если «страна-агрессор» спасает жизни своих «врагов» (в том числе непосредственно военнослужащих ВСУ)?

Как утверждает «Легитимный», Кремль еще надеется «прогнуть» Украину. Именно поэтому «Спутник V» до сих пор не привезли в Донецк и Луганск. «Как только кремлевские чиновники поймут, что шансов нет, так сразу будет сформирован и отправлен первый гуманитарный груз. Для этого уже все готово, возможности и мощностей хватает, ждут „отмашки“ из Кремля.

Как поясняет источник, все будет ясно после 22 января, когда пройдет следующая встреча политсоветников нормандской четверки».

Рискнем предположить, что все уже ясно. Российская вакцина может попасть на Украину только нелегально (в ближайшее время это наверняка произойдет). Зато в Донбасс её будут завозить методично и организовано. Москва не упустит возможности показать, что дружба с ней для Донецка и Луганска оборачивается конкретными выгодами.

А вот украинским властям об имиджевой стороне вопроса лучше даже не заикаться. Иначе они закопают сами себя. Если Россия обеспечит Донбасс вакциной, то Запад Украину — нет. Вместо вожделенных Pfizer и Moderna Киеву пришлось заказывать китайский CoronaVac от компании Sinovaс. Но это не главное. Главное, что он не российский…

Следуя логике Кулебы, Запад настолько безразличен к украинцам, что даже в целях пропаганды не зарезервировал для них хотя бы небольшую партию вакцины. Даже не подумал пресечь путинскую кампанию по продвижению «Спутника V» на Украине. Зеленскому стоит упомянуть об этом, когда в очередную годовщину Майдана он будет рассказывать о европейском выборе своей страны.