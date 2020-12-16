Племянница Ротару поиздевалась над украинцами

Племянница певицы Софии Ротару, 30-летняя София Хлябич (Соня Кей) на днях поделилась в Instagram шокирующим видеороликом

«Когда в первый день потратила всю зарплату», — подписала ролик Хлябич.

В ролике девушка приходит домой с покупками из киевских магазинов дорогих брендов. «Ну ничего страшного», говорит она и демонстрирует, как прожить без денег — делает бутерброд из черного хлеба с хлебом.

«Бывало и такое», «Жизнь», «Зарплату мужа?» — отреагировали подписчики.

София Хлябич родилась в Черновцах, училась в Великобритании дизайну интерьеров. Вернувшись на Украину, по примеру звездной тети, тоже стала певицей и записала несколько альбомов.