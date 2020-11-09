Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме

На Украине в очередной раз подняли вопрос возвращения Крыма и Донбасса в состав страны. Сравнивая ситуации с этим регионами, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что присоединение полуострова выглядит более простой задачей по сравнению с Донбассом. В Киеве регулярно заявляют о намерении вернуть Крым, но Москва исключает такой сценарий.

Возвращение Крыма в состав Украины — более простая задача по сравнению с возвращением Донбасса, поскольку на полуострове не было боевых действий, заявил в интервью «Радио Свобода» вице-премьер, украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращением Крыма назад в состав Украины полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на территории частично оккупированного Донбасса. Меньше крови пролито», — подчеркнул он.

Как отметил украинский вице-премьер, «замещение» россиянами населения в Крыму после вхождения региона в состав России — задача, требующая решения.

«Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть гибридные ходы», — пояснил Резников.

По данным пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, с момента перехода Крыма под юрисдикцию России полуостров покинули примерно 48 тыс. человек. При этом, как сообщают журналисты радиостанции, россияне активно заселяют эту территорию.

Резников ранее также высказывался по вопросу неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В интервью украинскому «5 каналу» он сравнил территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР) с «опухолью». Вице-премьер назвал эти территории «ментально больными». Он признал, что существует вариант «резекции и полной ампутации», но сам выступает за «терапию».

Позже он пояснил, что, сравнивая Донбасс с «раковой опухолью», подразумевал не местных жителей, а экономическую и экологическую ситуацию в регионе.

«Я имею в виду экономическое разрушение тех территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду…» — уточнил Резников в эфире телеканала «Украина 24».

Как подчеркнул вице-премьер, он не имел в виду граждан, «жителей украинской территории Донбасса». Он подчеркнул, что необходимо говорить правду, если есть сложная ситуация, которая предполагает «постановку диагноза», чтобы было понимание того, что именно нужно «лечить».

«И, возможно, я как переговорщик позволил себе достаточно резкое высказывание, но я никого не хотел обидеть с точки зрения наших людей, которые там проживают», — уточнил Резников.

Что касается Крыма, украинская сторона регулярно говорит о намерении вернуть его.

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его основные приоритеты — возвращение Крыма в состав Украины и установление мира на Донбассе. Как говорил украинский лидер, Киев ищет инструменты для возвращения территорий. По словам Зеленского, Украина создает формат «Крымская платформа», чтобы обсуждать в рамках него возвращение полуострова.

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — отметил Зеленский в ходе своего выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Незадолго до этого бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный заявил, что Украина могла бы «вернуть» Крым через Белоруссию.

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что, кроме Украины как страны и Киева, есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

При этом в российской Госдуме такое предложение назвали фантастичным.

«Почему через Белоруссию, а не через Канаду, например, — там украинская община еще больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно «но» — тем украинцам глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом», — пояснил РИА «Новости» депутат от Крымского региона Руслан Бальбек.

В России регулярно отвечают на заявления Киева о планах по возвращению Крыма. В обеих палатах парламента РФ исключают такую возможность. В частности, в прошлом году зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал RT, что Крым вернется в состав Украины, только если Россия исчезнет с карты мира.