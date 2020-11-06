Корреспондент (Украина) , что во влажных мечтах заокеанских бенефициаров и их верных вассалов последствия Майдана представлялись «в розовом свете»: Украина — единый монолит антироссийской истерии, над морской базой в Вполне вероятно, пишет, что во влажных мечтах заокеанских бенефициаров и их верных вассалов последствия Майдана представлялись «в розовом свете»: Украина — единый монолит антироссийской истерии, над морской базой в Севастополе развевается флаг НАТО , американские бомбардировщики В-52 взлетают на патрулирование с аэродромов Крыма . Но нет, далеко не все регионы Украины прониклись «идеалами» Майдана.

«Война есть продолжение политики

другими средствами»

Появившиеся в последнее время многочисленные публикации, комментарии и заявления по поводу событий в Крыму зимой — весной 2014 года говорят лишь об одном — прежней власти не удалось бесповоротно промыть мозги людям и оставить там сплошную кашу из гибридной агрессии и «Весь мир с нами!». Украинцы все настойчивей генерируют запрос на правду, задают вопросы: как мы лишились Крыма и какова роль в этом Александра Турчинова и остальных «лидеров» Майдана?

Даже президент Зеленский, стремясь лицемерно показать — дескать, он тоже в повестке общественного мнения, неоднократно и публично (в последний раз — во время предвыборного пиар-послания к парламенту) заявлял: «Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность!» Да и бывший народный депутат Верховной рады Давид Жвания на своем канала в YouTube, обвинил экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова в потере Крыма. Пока «благодаря» власти «зеленских» эти вопросы все еще остаются без ответа. Но, как известно, вода камень точит.

Вполне вероятно, что во влажных мечтах заокеанских бенефициаров и их верных вассалов последствия Майдана представлялись «в розовом свете»: Украина — единый монолит антироссийской истерии, над морской базой в Севастополе развевается флаг НАТО, американские бомбардировщики В-52 взлетают на патрулирование с аэродромов Крыма.

Не сложилось. Не все регионы Украины прониклись «идеалами» Майдана и перспективами «светлого будущего» в американской колонии. И перед исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым (с 23 февраля 2014 по 7 июня 2014 года) и его верными соратниками встал щекотливый вопрос: что делать с крымчанами, которые в большинстве своем не испытывали оптимизма от произошедших в стране событий?

И вся эта веселая компания профессиональных барыг решила…

А вот к пониманию того, что было дальше, нам помогает приблизиться уже день сегодняшний. Вы не задумывались: почему Турчинов, утверждавший, что ему ближе служение Богу, а не политика, внезапно для всех вернулся и возглавил штаб «Евросолидарности»? Почему на заявление «потомственного железнодорожника» Сергея Лещенко Генпрокуратуру — в принципе беспристрастное к персоналиям и касающееся вопроса правовой оценки того факта, что украинская власть в связи с событиями в Крыму в феврале — марте 2014 года не предприняла вообще никаких мер — последовала столь нервная реакция Турчинова?

Самое интересное — чем дальше, тем больше «горит шапка» на голове бывшего комсомольского агитатора, когда-то верного сподручного Павла Лазаренко , а затем бодро сбежавшего от растерявшей рейтинги Юлии Тимошенко проповедника. Прям вижу — как протестантский пастор Турчинов упоенно рассказывает пастве о грехе предательства! Вдруг посреди этой истерики появляется расследование ГБР (Государственное бюро расследований — прим. ред.), которое называет виновным в потере Крыма Украиной… бывшего президента Януковича.

Ну, хорошо — Фёдорыч «развалил армию», безбожно «воровал камазами» на национальной безопасности и «сговорился с Москвой». Но есть нюанс — Крым «потерялся» не при Януковиче, а сразу после Майдана, Украиной управляли уже Турчинов и К°, рассевшиеся по властным табуреткам. И попытка ГБР назначить виновным «стрелочника» вместо тогдашнего и.о. президента Турчинова (на минуточку — и.о. президента и верховного главнокомандующего), порождает лишь новые вопросы. А также выглядит как лишний повод от души посмеяться над гениями следственного дела.

Неужели «лидеры» Майдана (Турчинов, Яценюк, Тягнибок и прочие) не знали о «разворованной» армии и не могли просчитать все возможные последствия своих «революционных» действий для территориальной целостности страны еще в ноябре 2013 года? Не знали? Не верю! Это не самородки, найденные на Майдане. Это прожженные политики, депутаты с многолетним стажем, которым по роду деятельности положено «болеть» проблемами страны и, в частности, армии. Турчинов, например, шесть созывов протирал штаны под куполом Рады!

Не могли просчитать? Тогда — клинические идиоты. Но идиоты не смогли бы захапать высокие чины и столь долго удержаться у власти. К тому же, а как идиотам всего за пару месяцев удалось отмобилизовать и вооружить «разворованную», голую и босую армию танками, БТР, узлами связи, вертолетами, транспортными самолетами и артиллерийскими системами залпового огня для АТО, указ о которой Турчинов подписал 14 апреля 2014 года?

К тому же зимой 2014 года украинцы ничего такого и не слышали о немощной обороноспособности! Напротив, на фоне разворачивающихся событий в Крыму, ушлый проповедник публично заявлял о высокой боеспособности армии. Потом, правда, в ходе суда по делу о госизмене Януковича, Турчинов признал — мол, сердце кровью обливалось, провалиться хотелось от стыда, но лгал во спасение! Иначе, узнай общество о плачевном состоянии дел в обороне, разразилась бы паника! Свежо, конечно, предание. Да верится с трудом! Ведь не боялся паники Турчинов, когда с завидной регулярностью — годами! — оглашал «расписание» вторжений Путина.

Стоп! Вот именно, ключевое слово здесь — «не боялся». Потому как уже был при власти. Наивно надеясь, что власть — это навсегда, а с идиотского шабаша под лозунгом «Чей Крым!?» (произносится с истерическим надрывом и патриотическим выражением лица) еще долго можно будет снимать сливки. Потому, кстати, Турчинов и вернулся в политику, под крылышко бывших подельников — чтобы надежней спрятаться от возмездия. (Вернулся, конечно, не по доброй воле. Думаю, его настойчиво «пригласили». В коллективах, специализирующихся на продаже Родины и войне с собственным народом, очень не любят, когда подельники уходят на вольные хлеба. Так можно и не углядеть. И бывший соратник, чего доброго, рванет на явку с повинной — сдавая по барыжьей натуре своей бывших «корешей» и рассчитывая на снисхождение суда. Под присмотром «старших» оно вернее!)

А тогда, в феврале 2014 года, все было зыбко и неопределенно. Да и дел было по горло. Более важных, чем какой-то там Крым. На том же суде по делу о госизмене Януковича, экс-уполномоченный Верховной рады по контролю за министерством обороны Владимир Замана четко объяснил, чем были заняты подельники по Майдану:

«Новой власти в это время было не до Крыма, потому что там делили портфели».

Они тогда переживали за выборы во власть себя любимых, а не за Крым. К тому же всем было ясно, что крымчане однозначно будут голосовать «неправильно» и омрачат победу «демократических сил». Что и подтвердил Турчинов, когда отсутствие указа о введении военного положения (да и вообще каких-либо активных действий) из-за событий в Крыму объяснил тем, что проведение выборов в таких условиях стало бы невозможным.

И все сложилось как нельзя лучше. Не для украинцев, а для Турчинова и К°. Ввергли в шоковое состояние всю страну, лишив людей способности рационально мыслить. Вместо диалога предложили Донбассу полномасштабную АТО (еще раз напомню — «Янукович развалил армию»). Остальным — евробасни о светлом будущем. Привели к власти «великого флотоводца» Порошенко, обещавшего закончить войну «за две недели». И в мутной воде милитаристской и националистской истерии — с безудержным, хоровым «остаточне прощавай» — принялись грабить всех и вся. И воевать с больши