Украина разбредается по регионам

Прошедшие на Украине местные выборы продемонстрировали в первую очередь колоссальную девальвацию правящей команды в глазах избирателей. Две партии — «Оппозиционная платформа — „За жизнь“ и „Европейская солидарность“, представляющие диаметрально противоположные политические программы, фактически „задвинули“ „Слугу народа“

Крайне низкая явка — еще одно свидетельство того, что популярность триумфатора на предыдущих парламентских выборах упала до значений, с которыми есть прямые основания говорить о необходимости досрочного роспуска Верховной рады . 37 процентов явившихся на участки говорят о том, что люди разочарованы властью, кроме того, согласно опросам, многие решили их проигнорировать из-за страха заболеть коронавирусом. Но едва ли это главная причина. Ведь именно электорат Зеленского не пришел голосовать. Напомню, что чуть более года назад за его партию проголосовало свыше 70 процентов избирателей, а явка тогда составила 49 процентов.

»Слуги» подвели итоги, По их данным, картина в целом выглядит следующим образом. На выборах в облсоветы голоса распределяются так:

Слуга народа — 20%;

Евросолидарность — 16%;

ОПЗЖ — 13%;

Батькивщина — 10%;

За будущее — 7%.

Также в «Слуге народа» назвали предварительные результаты выборов в райсоветы, где представители партии получают 5366 мандатов:

Слуга народа — 17%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 15%;

Евросолидарность — 13%;

Батькивщина — 9%;

За будущее — 8%.

Несмотря на низкую явку, выборы оказались высококонкурентными. Реформа децентрализации дала органам местного самоуправления гораздо больше полномочий и ресурсов, в силу чего они стали выглядеть гораздо привлекательнее и с политической, и с экономической точек зрения.

СН потерпела полное фиаско. Ни в одном из больших городов представители президентской политсилы не получили пост мэра. В нескольких они вышли во второй тур, но шансы на победу кажутся весьма низкими. В некоторые горсоветы областных центров партия и вовсе не попадает. Например, во Львове и Ивано-Франковске.

Впрочем, сами «слуги» не считают итоги выборов поражением. По словам заместителя главы офиса президента Михаила Подоляка, партия все равно лидирует.

«"Слуга народа" зашла равномерно по всей стране в органы местного самоуправления. Более 4 тысяч депутатов получила партия. До этого у нас не было нигде никогда. Депутаты наши во всех советах, тогда как другие партии по-прежнему имеют анклавные результаты», — заявил он РБК-Украмина.

Эксперты считают, что главным победителем выборной кампании стали региональные элиты: местные партии и партии мэров. Децентрализация позволила за счет увеличения бюджетов активизировать работу по повышению, пусть и не слишком значительному, уровню благосостояния граждан и обустройству подведомственного хозяйства. В большинстве крупных населенных пунктов мэры баллотировались от своих местных партий, которые потеснили представителей парламентской лиги.

Стоит указать еще на один аспект. В этих выборах идеология и партийные программы не играли заметной роли. Граждане хотели видеть в органах самоуправления знакомых людей, поэтому они отдавали свои голоса тем, кого хорошо знают. А это как раз местные политики и партии.

Итоги голосования не связали страну, как это было на прошлых выборах, а напротив, разобщили, поскольку главный тренд происходящего — регионализация. Регионы «откусили» куда больше власти, нежели имели до сегодняшнего дня. Этот процесс идет уже не первый день. Страна разбредается по окраинам и связано это не только с выборами, но и с эпидемией. Известно, что на Украине зоны, где выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом, помечены как «красные». Власти этих районов напрямую игнорировали указания Киева о вводе различных ограничительных мер. В основе этого «праздника непослушания» лежал политический расчет: нужно было дистанцироваться от непопулярной столицы и правящей команды для того, чтобы таким образом усилить свой электоральный ресурс. Судя по всему, ставка сработала.