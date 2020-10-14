Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров сообщил, что последнее время осуществляется нелегальный завоз вакцины от Covid-19 производства России.
Об этом кардиохирург рассказал в прямом эфире телеканала «Украина 24».
«Все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин, конечно, нет. Каким образом они сертифицированы и легализированы, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются именно российскими вакцинами», — подчеркнул Тодуров.
Добавим, что в украинском Минздраве указанную информацию опровергают.