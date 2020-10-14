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В Киеве заявили о массовом завозе российской вакцины от коронавируса 

Свободная пресса 1 час назад
Директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров сообщил, что последнее время осуществляется нелегальный завоз вакцины от Covid-19 производства России.
Об этом кардиохирург рассказал в прямом эфире телеканала «Украина 24».

«Все вакцины привозят из-за границы. Украинских вакцин, конечно, нет. Каким образом они сертифицированы и легализированы, я не знаю. Российские вакцины массово сегодня завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются именно российскими вакцинами», — подчеркнул Тодуров.

Украина может приобрести вакцину РФ, но с условиями
Добавим, что в украинском Минздраве указанную информацию опровергают.
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Украина , Видео , В мире , Минздрав РФ , Киев
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