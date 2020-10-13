Британия втюхала Украине 30-летние ракетные катера

Киев, чтобы позлить Москву, заключил контракт на приобретение у Великобритании ракетных катеров на сумму в 1,6 миллиарда долларов. Но победные реляции Зеленского разбиваются о суровые реалии. Оказывается, речь идет об устаревшей технике, не способной противостоять современному оружию.

Фото: © AP Photo, Sergei Poliakov © AP Photo, Sergei Poliakov

Помните, как у Рокфора из мультфильма «Чип и Дейл» отключался мозг при запахе сыра? Вот так же у некоторых украинцев отключается мозг, когда есть возможность позлить русских. Аналогично мозг отключился при упоминании ассоциации с ЕС . Как только у нас услышали, что мы что-то подписываем с ЕС, то автоматически сработал выключатель отключения мозгов! Плевать, что ассоциация не гарантирует вступления в ЕС. Плевать, что условия не самые лучшие и можно было бы еще поторговаться. Главное, что подписали, а какие условия подписали, всем по барабану.

Как дети. Мама купила велосипед — и я самый крутой на улице. Плевать, что у мамы денег нет. Что мама в кредит влезла. Что есть и одеваться будет не на что. Ребенка это не интересует. Главное, мама купила велосипед. С британскими катерами так же. Мы покупаем катера. Будем их производить у себя дома. У русских рвутся пуканы. Вот что главное.

Так что не так с этими катерами? Для начала советую поинтересоваться что такое UKEF. Чтобы сэкономить вам время, то это организация, созданная для поддержки британского экспорта! Британского экспорта, а не производства других стран! По сути, кредит размером 1,6 миллиарда долларов нам дали для того, чтобы мы купили что-то у британцев.

А как же производство? На Украине будет производится только один корпус. Его стоимость составляет 5-10 процентов от себестоимости. Мы даже не сможем вооружить катер ракетой «Нептун».

Если немного поинтересуетесь, то точь в точь подобный контракт заключила Греция в 2000 году! Они покупали катера такого же класса. И, по условиям, корпус катера строился на греческой верфи Elefsis Shipyards, а Vosper Thornycroft (ныне BAE Systems) обеспечивал поставки оборудования, вооружения и дальнейшее материально-техническое обеспечение.

Если на Украине будут строиться только корпуса для катеров, то передача технологий будет касаться только самого корпуса. Никто нас не будет учить создавать электронику и оборудование для катера. Мы все это будем импортировать. А потом еще платить за техническое обслуживание в дальнейшем. Потому нам и дали кредит от UKEF.

Учитывая, что сам корпус разрабатывался в далеком 1992 для ВМФ Катара, то даже здесь мы получим технологии 30-летней давности. Так, если кто забыл, 30 лет назад мы могли строить авианосцы и фрегаты. Наш флагман «Гетман Сагайдачный» спущен на воду тоже в 1992 году. И насколько должен быть развит комплекс неполноценности, чтобы радоваться устаревшим технологиям Запада и поливать грязью свое.