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В Крыму ответили на планы Зеленского «вернуть» полуостров 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Крым ответил на планы Зеленского «вернуть» полуостров
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в обещаниях «установить контроль» над Крымом, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

«Зеленский, судя по всему, не отдает себе отчет, что он уже потерпел полное фиаско. Оно состоит в том, что его сознание взорвано и искорежено бомбой бандеровской идеологии», — сказал Мурадов РИА «Новости».

По его словам, подобная идеология выводит политика на мысли о «возвращении» Крыма в антироссийскую Украину.

«Только она позволяет строить иллюзии об аннексии ДНР и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в НАТО и на запрет образования на русском языке», — добавил Мурадов.

Ранее Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами.
До этого Зеленский заявлял, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.
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Комментарии
Украина , В мире , Георгий Мурадов , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , НАТО , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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