Зеленский заявил, что Украине нужен другой президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сможет закончить войну в Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой человек. Об этом он сказал в интервью Би-би-си, опубликованном в понедельник.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", — подчеркнул Зеленский.

При этом он сказал, что не держится за должность. "Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть", — отметил Зеленский. И все же, сказал президент, он верит в мирное урегулирование в Донбассе.