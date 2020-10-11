Украинский куратор задержания «вагнеровцев» объяснил провал операции 

Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, раскрыл детали ее провала, передает Obozrevatel.

В интервью на телеканале «Прямой» сотрудник спецслужб, представленный как Богдан, рассказал, что идея выманить на Украину воевавших в Донбассе россиян появилась в Главном управлении разведки Министерства обороны

Подготовку начали летом 2019 года, сказал куратор. Был найден «вожак», который мог собрать остальных «вагнеровцев», — Артем Миляев с позывным Шаман из Волгоградской области . В 2015-2016 годах он воевал в батальоне «Чебурашка» под Донецком . Бойцов ЧВК якобы вербовали на работу в Венесуэле . Чтобы у них не возникло подозрений, отбирали не только участников войны в Донбассе.

Ермак предложил Зеленскому перенести операцию из-за перемирия в Донбассе, и тот согласился. Сроки вылета «вагнеровцев» из Минска отодвинули на 30 июля. Им в авральном порядке купили новые билеты и поселили в санатории. За день до отложенного рейса бойцов ЧВК задержало белорусское КГБ.

«У нас на самом высоком руководстве государства сидит «мышь». Такая огромная «мышь», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» — заявил Богдан.

После провала операции из руководства спецслужб были уволены почти все сотрудники, работавшие над ней. Против них возбуждены уголовные дела, добавил куратор.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.