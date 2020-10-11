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Украинский куратор задержания «вагнеровцев» объяснил провал операции 

Lenta.ru и ещё 7 20 часов назад
Украинский куратор задержания «вагнеровцев» объяснил провал операции
Фото: Lenta.ru
Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, раскрыл детали ее провала, передает Obozrevatel.
В интервью на телеканале «Прямой» сотрудник спецслужб, представленный как Богдан, рассказал, что идея выманить на Украину воевавших в Донбассе россиян появилась в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Подготовку начали летом 2019 года, сказал куратор. Был найден «вожак», который мог собрать остальных «вагнеровцев», — Артем Миляев с позывным Шаман из Волгоградской области. В 2015-2016 годах он воевал в батальоне «Чебурашка» под Донецком. Бойцов ЧВК якобы вербовали на работу в Венесуэле. Чтобы у них не возникло подозрений, отбирали не только участников войны в Донбассе.
24 июля состоялось совещание в офисе президента, присутствовали семь человек: президент Владимир Зеленский, его помощница Мария Левченко (которая не имеет доступа к гостайне), глава офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, тогдашний глава ГУР Минобороны Василий Бурба, замглавы СБУ Руслан Баранецкий и первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко.
Ермак предложил Зеленскому перенести операцию из-за перемирия в Донбассе, и тот согласился. Сроки вылета «вагнеровцев» из Минска отодвинули на 30 июля. Им в авральном порядке купили новые билеты и поселили в санатории. За день до отложенного рейса бойцов ЧВК задержало белорусское КГБ.
«У нас на самом высоком руководстве государства сидит «мышь». Такая огромная «мышь», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?» — заявил Богдан.
После провала операции из руководства спецслужб были уволены почти все сотрудники, работавшие над ней. Против них возбуждены уголовные дела, добавил куратор.
29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.
Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить «вагнеровцев», чтобы использовать для обмена пленными с Россией, но операция провалилась из-за офиса Зеленского. Президент назвал это бредом.
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Комментарии
Украина , Выборы на Украине , Массовые беспорядки , ЧВК Вагнера , Руслан Демченко , Василий Бурба , Роман Машовец , Руслан Баранецкий , Владимир Зеленский , Мария Левченко , Андрей Ермак , Юрий Бутусов , Министерство обороны , СБУ , Венесуэла , Волгоградская Область , Донецк
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