В Киеве жалуются на конкуренцию со стороны РФ в сфере ВПК

Генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря заявил во время пресс-конференции, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России . Запись опубликовало агентство "Укринформ".

"К сожалению, Украина уже давно выпала из первой десятки (мировых экспортеров оружия. — прим. ред.). К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растет", — сказал Ноздря.

По его словам, Россия "очень активно" конкурирует с Украиной на ее "базовых рынках", в том числе используя дипломатические каналы.

Ноздря отметил, что одна из главных причин подобной тенденции заключается в потере продукцией украинского ВПК конкурентных преимуществ. "Безусловно, украинская продукция за последние 10-15 лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей ", — пояснил он.

В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.

По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка".