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Член команды Януковича пытается отсудить денег у крымских домов отдыха 

Аргументы Недели 29 минут назад
Украина решила отсудить деньги Крыма
Фото: РИА Новости
На днях Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении иска компании ООО «Инвест-Фактор» к домам отдыха Алушты. Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Он был подан в феврале текущего года. Учредителем данной компании является украинец Дмитрий Мурахвер. В украинских СМИ он фигурирует как член команды экс-президента страны Виктора Януковича.
Алуштинские пансионаты никогда не имели дел с Мурахвером и его компанией. Крупный долг появился посредством хитрых схем, разработанных на Украине несколько лет назад. В 2019 году киевский суд уже рассматривал это же дело с теми же ответчиками. Правда тогда истцом выступала другая компания, руководителем которой был родственник Дмитрия Мурахвера — Павел. Украинский суд также отказал в удовлетворении запросов истца ввиду отсутствия доказательств.
Юристы алуштинких домов отдыха заметили, что представленный в суде договор между компанией и пансионатами не был зарегистрирован у нотариуса. Справедливость была восстановлена, но Мурахвер подал несколько заявлений в суды Крыма и Севастополя о взыскании долга с ещё нескольких российских компаний. Все иски подкреплены документально и содержат серьёзную доказательную базу.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Алушта , Республика Крым
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