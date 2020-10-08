Украина решила отсудить деньги Крыма

На днях Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении иска компании ООО «Инвест-Фактор» к домам отдыха Алушты . Сумма иска составляла 485 миллионов рублей. Он был подан в феврале текущего года. Учредителем данной компании является украинец Дмитрий Мурахвер. В украинских СМИ он фигурирует как член команды экс-президента страны Виктора Януковича

Алуштинские пансионаты никогда не имели дел с Мурахвером и его компанией. Крупный долг появился посредством хитрых схем, разработанных на Украине несколько лет назад. В 2019 году киевский суд уже рассматривал это же дело с теми же ответчиками. Правда тогда истцом выступала другая компания, руководителем которой был родственник Дмитрия Мурахвера — Павел. Украинский суд также отказал в удовлетворении запросов истца ввиду отсутствия доказательств.

Юристы алуштинких домов отдыха заметили, что представленный в суде договор между компанией и пансионатами не был зарегистрирован у нотариуса. Справедливость была восстановлена, но Мурахвер подал несколько заявлений в суды Крыма и Севастополя о взыскании долга с ещё нескольких российских компаний. Все иски подкреплены документально и содержат серьёзную доказательную базу.