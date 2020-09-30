От Зеленского потребовали уволить Фокина

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Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение инициировать принятие Верховной радой постановления об обращении к президенту с требованием уволить Фокина из делегации.

Однако заместитель главы комитета Александр Качура заявил о нарушении процедуры при принятии решения комитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Фокина мерзавцем и призвал «гнать» его «как минимум на пенсию».

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что слова Фокина «унижают» Украину и «расшатывают украинское общество». Кривонос призвал «изъять» Фокина из состава ТКГ. Он назвал Фокина «слепым дураком».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также считает, что Фокин должен покинуть состав делегации.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что считает «странными» заявления Фокина и ожидает надлежащей их оценки. Отмечается, что Фокин «имеет право на собственную позицию», но делегация «должна придерживаться исключительно официальной позиции».

Напомним, Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.