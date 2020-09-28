Евросоюз закрыл свой украинский проект

Страна (Украина), все вернулось на круги своя. ЕС радикально изменил свое отношение к Украине , признав невозможность реформировать страну в направлении европейских ценностей. Проект закрыт, пишет известный политолог в издании, все вернулось на круги своя.

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Как я уже писал, ЕС радикально изменил свое отношение к Украине, признав невозможность реформировать нашу страну в направлении европейских ценностей. Проект закрыт.

ЕС отныне рассматривает Украину просто как источник дешёвого труда, сырьевой придаток, рынок сбыта и буферное государство. И не более того.

Собственно, основной целью недавнего визита главного дипломата ЕС в Украину г-на Борреля, как раз и было доведение до украинцев этого печального факта.

Вот цитата:

"Как я сказал президенту Зеленскому, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы украинцы могут только сами".

Ну, а сами мы, увы, реформировать себя не в состоянии. Сами мы можем только либо сохранить нынешний статус-кво, то есть failed state, либо развалить себя, что мы, по сути, и делаем, массово разбегаясь на заработки кто куда.

Круг замкнулся. Точнее, все вернулось на круги своя.

О неизбежности этого итога я писал после победы майдана в самый разгар эйфории, когда народ радостно бежал голосовать за Порошенко. Худшего варианта для проведения реформ нельзя было даже и придумать, но плебсу можно втюхать все что угодно. Даже патентованного вора Порошенко, как великого реформатора.

Ну, а избрание Зеленского президентом — это уже квинтэссенция, апофеоз охлократии.

Охлократия, как известно, не способна ни к каким реформам. Охлократия не способна даже внятно артикулировать свои проблемы, не то чтобы их решать. Охлократия — это концентрированная форма популизизма и демагогии.