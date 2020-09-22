Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете WienerZeitung заявил, что на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, возможна гуманитарная катастрофа. По его словам, в ЛДНР низкие зарплаты, много больных коронавирусом, высокие цены на электричество и воду. Зеленский сказал, что шахтерам в регионе очень тяжело. Он высказал мнение, что люди с Донбасса смотрят на Украину и понимают, что там лучше. Также Зеленский думает, что в регионе много людей, которые в душе украинцы. Кроме этого, президент Украины предположил, что в ЛДНР возможны протесты.

Зарплаты на Украине выше, с этим никто не спорит. Однако объективная реальность заключается в том, что ЛДНР являются непризнанными республиками, что не дает возможность полноценно развивать экономику. Кроме того, Украина, устроившая торговую блокаду, внесла свою немалую лепту в то, чтобы ухудшить социально-экономическое положение жителей Донбасса. И, кстати, Зеленский пальцем не пошевелил, чтобы восстановить торговлю. Что же до остальных заявлений господина Зеленского, то они, мягко говоря, спорные, а некоторые вообще являются чистейшей дезинформацией.

Например, электроэнергия на Украине значительно дороже, чемв республиках. В незалежной один киловатт стоит 2 рубля 41 копейку (для удобства цена в гривнах переведена в рубли), причем такой тариф действует, если семья потребляет не более 100 киловатт в месяц, а выше — больше. В ДНР стоимость одного киловатта электроэнергии — 81 копейка, причем этот тариф распространяется на лимит до 150 киловатт. На Украине кубометр горячей воды стоит 223 рублей 96 копеек, а в ДНР 35 рублей 16 копеек.

Что же до заболевших коронавирусом, то, к примеру, в Донецкой республике всего заболело 2908 человек, а на Украине 166 тысяч заболевших, при этом летальных исходов 3584. А относительно проблем донбасских шахтеров стоит вспомнить старую поговорку — у себя в глазу бревно не замечаешь, а у соседа и соринку видишь. В родном городе украинского президента — Кривом Роге — бастуют шахтеры, и отказываются выходить на поверхность. Так что сначала Зеленскому решить бы проблемы своих земляков.

Можно подробнее остановиться и на утверждении президента, что многие жители Донбасса в душе украинцы, хотя в чужую душу, конечно, можно заглянуть только будучи президентом, простому смертному такая опция недоступна.

Проукраински настроенные граждане в ЛДНР, конечно, есть. Их можно условно разделить на две группы. Первая группа поменьше, это те, которые свято верят украинской пропаганде и что «Украина — цэ Европа». Это люди, которые информационно были зомбированы еще до 2014 года и до сих пор уверены, что Россия плохая, а Запад хороший, и что ЕС Украину не бросит. Вторая группа больше. Это люди, которым до 2014 года было куда лучше, чем сейчас, прежде всего в материальном плане, и они наивно верят, что если вернется украинская власть, то все вернется к прежней жизни. Эти люди не понимают, что Украины, какой она была до февраля 2014 года, уже нет, и не будет. На ее месте возникло другое государственное образование, где герои — нацисты и их пособники, а сама майданная Украина держится на насилии и ненависти. Но некоторым жителям Донбасса легче жить в мире иллюзий, чем признать реальность.

Но все-таки проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. И все, с кем ни поговоришь в Донецке, хотят поскорей получить паспорт Российской Федерации, а это самый лучший индикатор политических предпочтений граждан.

Что же до предсказаний Зеленского о протестах в ЛДНР, то, учитывая слабость его собственной власти, нелюбовь к ЗЕкоманде различных радикалов и откровенных нацистов, куда больше шансов, что серьезные протесты начнутся на самой Украине, а не в Донбассе. Тем более, что его утверждения, что в незалежной жизнь лучше, крайне спорное. От хорошей жизни люди бы не уезжали собирать клубнику в Польшу и мыть туалеты в Венгрию.

И все же главный вопрос, который вытекает из интервью Зеленского — верит ли он сам в то, что говорит? Или это просто слова для западной публики? Если Зеленский и ЗЕкоманда уверовали, что в ЛДНР рано или поздно начнутся протесты, которые приведут к ликвидации республик, то тогда понятно, что никаких шагов по реализации Минских соглашений Киев делать не будет. Напротив, Зеленский и его команда будут делать все для максимального затягивания Минского процесса — в надежде, что республики ликвидируются сами собой. В эту логику укладывается и принятое украинским парламентом постановление о выборах, в котором прописано, что сначала Украина получает контроль над границей, а потом выборы, что противоречит Минскому договору.

Если учесть, что Зеленский ждет бунта на Донбассе, то становится понятна его реакция на кризис в районе поселка Шумы, когда сначала украинская сторона согласилась на проведение совместной инспекции, а потом отказалась, что поставило под угрозу действующее перемирие.

Зеленскому удобно верить в то, что ЛДНР самоликвидируются. Он не может или не хочет противостоять «партии войны», которая выступает против любых компромиссов с республиками. Поэтому с психологической точки зрения комфортно полагать, что вопрос решится сам собой.

Во-вторых, думается, у Зеленского есть советники по Донбассу, скорее всего, бывшие жители Донецка и Луганска, которые уверены, что понимают все происходящее в республиках. И они уверяют президента: если подождать, ЛДНР, как спелые фрукты, сами упадут ему в руки.

Но дело в том, что люди, уехавшие из Донбасса в 2014 году, уже не понимают своих бывших земляков. Война и лишения меняют людей. Большинство в Донбассе не представляют, как можно жить в одной стране с теми, кто, служа в ВСУ, обстреливал твой дом, убивал или пытал друзей и родных. Людям просто страшно от осознания того, что представители украинских нацистских группировок придут и будут хозяйничать в их городах. И чтобы этого не допустить, жители Донбасса готовы вытерпеть многое, как бы трудно ни было.

Поэтому тактика ждать у «моря погоды», а, точнее, дестабилизации в ЛДНР, ничего Зеленскому не даст.