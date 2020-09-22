США указывают Киеву его место

После серии громких подтверждений грубого вмешательства США и ЕС в работу органов государственного управления Украины они не только не стали вмешиваться аккуратнее, а, наоборот, отбросили в сторону остатки приличия. «По-другому и быть не может», — считает президент

Созданные несколько лет назад в Украине специализированные органы по борьбе против коррупции (НАПК, НАБУ, САП, ВАКС) еще в момент появления каждого из них вызывали подозрения в том, что их собираются контролировать и направлять зарубежные «партнеры» Киева или, говоря прямым текстом, американцы. Коррупция в различных ее формах глубоко и прочно обосновалась во всех без исключения сферах украинской жизни. Такое положение вещей свойственно, конечно, не только Украине, наша страна в этом отношении отнюдь не исключение из правил, а всего лишь одна из их национальных разновидностей. У нас, как почти у всех других, тот, кто контролирует коррупцию, контролирует страну и все в ней и с ней происходящее.

Хоть основания догадываться об «американском» происхождении украинских антикоррупционных инстанций были всегда, говорить об этом вслух было не очень принято. Как, впрочем, и обо всем другом, что касалось внешнего контроля и управления. И вдруг одна за другой полетели новости, однозначно указывающие на то, что такой контроль и такое управление есть, и что степень их интенсивности чрезвычайно высока. Любопытно, что сделать тайное явным решили не внутренние игроки, а сами иностранцы. Им, видимо, показалось, что «клиент» зашевелился чересчур бодро и смело.

Погрозить пальчиком Киеву и нахмурить брови «партнерам» пришлось из-за того, что украинская власть проявила неожиданную решительность и самостоятельность в самом что ни на есть «американском» пункте внутренней политики: в вопросе кадрового обеспечения работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сыр-бор разгорелся в связи с избранием в Верховной Раде членов конкурсной комиссии по выборам председателя САП. Еще накануне голосования, в первых числах сентября, официальные представители Евросоюза, группы Г-7 и Всемирного банка направили в парламент и Офис президента письмо, в котором прямым текстом сообщили о своем недовольстве кандидатами на избрание. И для пущей важности пригрозили: задумайтесь над возможными последствиями своего решения, если оно нам не понравится. Ударным аргументом по давней традиции американо-украинских отношений стало требование «независимости» антикоррупционных институций. Беру это слово в кавычки, так как оно употреблено в переносном значении: американцы, когда требуют от нас независимости для чего-то или кого-то, имеют в виду независимость от нашей стороны, ну и, ясное дело, зависимость от самих себя.

Сразу же после голосования за новых членов комиссии 17 сентября в адрес официального Киева посыпались прямые угрозы от всех «партнеров». Лейтмотив: «комиссия должна». Что именно она должна, они тоже указали, только об этом говорить, как мне кажется, совершенно излишне. Главное именно то, что комиссия должна, и должна не кому-нибудь, а Западу. Упор в требованиях к новым членам комиссии при этом был сделан очень четко и правильно: добропорядочность и заслуги кандидатов. Вот, только из всей этой истории следует, что критерии первого показателя Киев сам определять не имеет права, это исключительная компетенция Запада. Что же касается показателя второго, то тут тоже получается несколько странно. Западные послы и начальники пишут просто о заслугах, а из контекста следует, что заслуги должны быть американские или, на худой конец, европейские. Заслуги перед Украиной и украинским народом в расчет не принимаются.

К пусканию критических и угрожающих стрел в украинский огород подключились депутаты Европейского парламента . И страху, надо сказать, навели выше крыши. Кто-то из них даже приостановкой безвизового режима решил припугнуть. И припугнул. Президент Владимир Зеленский вынужден был объясняться-оправдываться. Среди прочего он сказал, что разделяет мнение «западных партнеров». И добавил: «Полностью их поддерживаю». И еще: «Считаю, что по-другому и быть не может». Может, уважаемый Владимир Александрович, может. И должно быть по-другому, если Вы — президент суверенного государства.