Украина лишилась десятков миллионов жителей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о том, что за годы независимости страна потеряла десятки миллионов жителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов, если не учитывать жителей Крыма и Донбасса. Экс-премьер отметил, что каждый год Украина теряет примерно «по Полтаве».

Азаров подчеркнул, что многие украинцы эмигрировали в Европу, США и Россию. По подсчетам политика, около 8-10 миллионов жителей страны уехали заграницу на заработки.

Ранее бывший премьер-министр заявил, что экономика страны рухнула, а сама Украина утратила независимость. Он рассказал, что Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права до тех пор, пока не начался обвал экономики. Азаров подчеркнул, что именно из-за экономических проблем стране пришлось отказаться от ядерного оружия.