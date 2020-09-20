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На Украине рассказали о потере десятков миллионов жителей 

Lenta.ru 24 минуты назад
Украина лишилась десятков миллионов жителей
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о том, что за годы независимости страна потеряла десятки миллионов жителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, население страны сократилось с 52 до 32 миллионов, если не учитывать жителей Крыма и Донбасса. Экс-премьер отметил, что каждый год Украина теряет примерно «по Полтаве».
Азаров подчеркнул, что многие украинцы эмигрировали в Европу, США и Россию. По подсчетам политика, около 8-10 миллионов жителей страны уехали заграницу на заработки.
Ранее бывший премьер-министр заявил, что экономика страны рухнула, а сама Украина утратила независимость. Он рассказал, что Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права до тех пор, пока не начался обвал экономики. Азаров подчеркнул, что именно из-за экономических проблем стране пришлось отказаться от ядерного оружия.
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Украина , В мире , Общество , Николай Азаров , Республика Крым
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