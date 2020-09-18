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Киев опроверг существование тайных договоренностей с Москвой по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 26 минут назад
Киев открестился от тайных соглашений по Донбассу
Фото: РИА Новости
Не существует никаких тайных договоренностей с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это из сферы конспирологии», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Ермак отметил, что «конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности». Он заверил, что «никаких тайных соглашений» с Москвой «нет и не может быть по существу».
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой существуют тайные договоренности.
После интервью Гордону, Богдан покинул Украину и пересек границу с Румынией, поскольку «опасается физического насилия».
Напомним, Киев анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасс.
Также сообщалось, что украинские власти намерены включить «формулу Штайнмайера» в «закон про особый порядок местного самоуправления» в Донбассе.
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Комментарии 2
Украина , В мире , Политика , Андрей Богдан , Андрей Ермак , Дмитрий Гордон , РИА Новости , Киев , Москва
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