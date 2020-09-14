Фракция «Слуга народа» обсудит возможность проведения местных выборов в Донбассе 

КИЕВ , 14 сентября. /ТАСС/. Президентская фракция Верховной рады Украины «Слуга народа» проведет отдельное заседание для обсуждения возможного пересмотра решения о запрете на проведение местных выборов в Донбассе. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура по итогу заседания фракции в понедельник.

"Относительно изменений в постановлении о местных выборах. Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука , вице-премьера Алексея Резникова и руководства офиса президента. Такая встреча может состояться уже на этой неделе", — написал он в своем телеграм-канале.

15 июля Верховная рада приняла постановление о назначении местных выборов на Украине на 25 октября 2020 года. Согласно документу, они состоятся на всей территории страны, за исключением 10 объединенных территориальных общин в Донецкой области и восьми в Луганской. Постановлением также предусмотрен запрет проведения выборов на неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Кроме того, в четвертом его пункте условиями проведения выборов называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе «конституционного строя и правопорядка» в соответствии с нынешними законами Украины. Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, и только после этого Украина должна получить контроль над границей.