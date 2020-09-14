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Фракция «Слуга народа» обсудит возможность проведения местных выборов в Донбассе 

ТАСС 13 часов назад
КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президентская фракция Верховной рады Украины «Слуга народа» проведет отдельное заседание для обсуждения возможного пересмотра решения о запрете на проведение местных выборов в Донбассе. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура по итогу заседания фракции в понедельник.
"Относительно изменений в постановлении о местных выборах. Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, вице-премьера Алексея Резникова и руководства офиса президента. Такая встреча может состояться уже на этой неделе", — написал он в своем телеграм-канале.
15 июля Верховная рада приняла постановление о назначении местных выборов на Украине на 25 октября 2020 года. Согласно документу, они состоятся на всей территории страны, за исключением 10 объединенных территориальных общин в Донецкой области и восьми в Луганской. Постановлением также предусмотрен запрет проведения выборов на неподконтрольных Киеву районах Донбасса.
Кроме того, в четвертом его пункте условиями проведения выборов называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе «конституционного строя и правопорядка» в соответствии с нынешними законами Украины. Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, и только после этого Украина должна получить контроль над границей.
По итогам состоявшейся 11 сентября в Берлине встречи политсоветников «нормандской четверки» заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что участники встречи договорились, что в ближайшее время в Верховной раде будет рассмотрен проект постановления, корректирующий вызвавшее возмущение в Донецке и Луганске постановление от 15 июля о назначении местных выборов. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что проинформировал участников берлинских переговоров, что депутаты партии «Слуга народа» зарегистрировали 28 июля постановление об изменениях документа о местных выборах. Это постановление, по его словам, «в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решение». Вместе с тем Ермак подчеркнул, что украинская сторона не брала на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной рады о назначении местных выборов, поскольку офис президента «не может вмешиваться в деятельность Верховной рады».
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Комментарии
Украина , Леонид Кравчук , Андрей Ермак , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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