Киев усомнился в возможности посредничества Минска в диалоге с Москвой 

Отвечая на вопрос о том, может ли официальный Минск быть посредником между Киевом и Москвой после того, как Александр Лукашенко «из-за затруднительного положения занял сторону Москвы», Зеленский сказал: «Честно говоря, я не знаю», передает ТАСС.

«Считаю, что разумно дождаться, пока ситуация в Белоруссии снова стабилизируется. Мы продолжали минские переговоры даже во время кризиса коронавируса, в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается в режиме онлайн, это хорошо. В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае, народ просуществует дольше, чем политики во главе государства», — сказал Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung перед визитом в Вену.

Напомним, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

13 августа полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о позиции ЛНР касательно идеи переноса переговорной площадки по Донбассу с территории Белоруссии.