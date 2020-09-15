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Киев усомнился в возможности посредничества Минска в диалоге с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 4 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.
Отвечая на вопрос о том, может ли официальный Минск быть посредником между Киевом и Москвой после того, как Александр Лукашенко «из-за затруднительного положения занял сторону Москвы», Зеленский сказал: «Честно говоря, я не знаю», передает ТАСС.
«Считаю, что разумно дождаться, пока ситуация в Белоруссии снова стабилизируется. Мы продолжали минские переговоры даже во время кризиса коронавируса, в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается в режиме онлайн, это хорошо. В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае, народ просуществует дольше, чем политики во главе государства», — сказал Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung перед визитом в Вену.
Напомним, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
13 августа полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о позиции ЛНР касательно идеи переноса переговорной площадки по Донбассу с территории Белоруссии.
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Комментарии
Украина , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск , Москва
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