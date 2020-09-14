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Зеленский поручил «привезти Олимпиаду» на Украину 

Lenta.ru и ещё 3 58 минут назад
Зеленский поручил «привезти Олимпиаду» на Украину
Фото: РИА Новости
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью порталу Tribuna.com рассказал, что президент Владимир Зеленский хочет провести в стране Олимпийские игры.

«Президент поставил задачу — привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить», — рассказал Гутцайт.

По его словам, Зеленский поручил подготовить техническое задание для проведения Олимпийских игр.

«Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы», — пояснил министр.

Гутцайт добавил, что Украина обладает потенциалом для проведения крупных спортивных мероприятий. Они, по его мнению, способствуют тому, что в страну приезжают иностранцы и привозят деньги.

«Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — отметил он и вспомнил о чемпионате Европы по футболу 2012 года, который Украина принимала совместно с Польшей.

Зеленский в 2019 году уже давал распоряжение правительству начать подготовку к проведению Олимпийских игр. Тогдашнему министру спорта Игорю Жданову, а также президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке была дано поручение разработать стратегический план, который позволит стране претендовать на проведение соревнований.
Украина подавала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове. Однако в июне 2014 года правительство Украины совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) приняло решение отозвать заявку в связи с политическими и экономическими условиями в стране. Львов должен был подать еще одну заявку на проведение Игр-2026, однако это так и не было сделано.
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Комментарии 1
Украина , В мире , Игорь Жданов , Сергей Бубка , Владимир Зеленский , Правительство Украины
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