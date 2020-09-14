Зеленский поручил «привезти Олимпиаду» на Украину 

«Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — отметил он и вспомнил о чемпионате Европы по футболу 2012 года, который Украина принимала совместно с Польшей.