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Богдан назвал «самого авторитетного» человека в окружении Зеленского 

News.ru и ещё 8 59 минут назад
Богдан назвал «самого авторитетного» человека в окружении Зеленского
Фото: News.ru
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал депутата Верховной рады «самым авторитетным» человеком в окружении украинского лидера.
Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Своим заявлением Богдан сильно удивил интервьюера, который несколько раз переспросил бывшего главу офиса президента, не шутит ли он.
Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества, — сказал в ответ Богдан.
По словам экс-главы президентского офиса, это всего лишь его мысли. При этом он назвал ряд аргументов в пользу своей позиции. Он обратил внимание Гордона на то, что депутат часто появляется в эфирах, что, по его мнению, указывает на умение Тищенко «общаться и работать», передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что отношения Украины и России не могут сдвинуться с места из-за того, что Киев не выполнил взятых на себя обязательств. Такое мнение высказал бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан.
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Комментарии
Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Дмитрий Гордон , Верховная Рада , РИА Новости
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