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Экс-депутат Рады назвал условие краха Украины 

News.ru и ещё 2 13 минут назад
Раскрыто условие краха Украины
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что если президент Владимир Зеленский останется в нынешней должности, Украина прекратит существование.
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала «Наш», видео выпуска он разместил на YouTube-канале.
Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».

Страны не будет, земли не будет, ничего не будет, — отметил Мураев.

Он также добавил, что украинское правительство отличает провальная экономическая политика. Страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать», подчеркнул Мураев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший соратник и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Богдан раньше возглавлял офис президента Украины. По его мнению, они с Зеленским «много чего» наобещали Путину, но так ничего и не сделали.
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Комментарии 6
Украина , В мире , Крым наш , Евгений Мураев , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Правительство Украины
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