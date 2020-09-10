Раскрыто условие краха Украины

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Такое мнение политик высказал в эфире телеканала «Наш», видео выпуска он разместил на YouTube-канале.

Мураев уверен, что Зеленский «не понимает, что делает». Политика украинского президента, по мнению экс-нардепа, может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», а те создадут внутри страны «карательную вертикаль».

Страны не будет, земли не будет, ничего не будет, — отметил Мураев.

Он также добавил, что украинское правительство отличает провальная экономическая политика. Страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать», подчеркнул Мураев.