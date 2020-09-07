Донбасс откроет огонь: Ультиматум ДНР заставил Киев схватиться за лопаты 

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности радикальным образом разобраться с привычкой ВСУ использовать перемирие на линии фронта для продвижения в «серую зону» и обустройства там своих укрепрайонов. Утром в понедельник, 7 сентября, он пообещал сровнять с землей все незаконно возведенные украинской стороной траншеи и укрытия в районе населенного пункта Шумы под Горловкой.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы Донецкой народной республики.

В нем Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе — во избежание ненужных человеческих жертв. И подчеркивает, «нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей».

Отмечается также, что официальное уведомление об этом решении будет направлено представителями ДНР в Контактной группе, а координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Собственно, на необходимость закопать траншеи, вырытые украинскими военными после 22 июня 2020 и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия, в Донецке указывали неоднократно. А 28 августа Пушилин прямо предупредил Киев , что, если до 3 сентября это требование не будет выполнено, то он вынужден будет отдать приказ подразделениям Народной милиции на уничтожение незаконных инженерных сооружений ВСУ.

Официального ответа тогда от украинской стороны не последовало. И теперь, фактически, приказ на уничтожение отдан.

И, надо сказать, в Киеве на этот раз отнеслись к словам главы ДНР намного серьезнее. В срочном порядке запросили встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

Претензии Донецка, однако, украинское руководство не признает.

Для главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это «отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня», что он назвал и «абсолютно недопустимым».

Сами же украинские военные, которые находятся на указанных позициях, утверждают, что траншеи изначально сооружали не они.

«Эти траншеи всего лишь часть тех опорных пунктов, которые бросил противник еще год назад, выравнивая линию фронта. Этот участок мы заняли еще в начале лета, немного укрепили. И вот по загадочной̆ причине нам вдруг заявляют, что мы там что-то рыли и что-то там нарушили», — рассказал журналистам издания «Страна» офицер подразделения под Шумами.

По его словам, сейчас у них на позициях начался настоящий «аншлаг», «приехали все, кто мог, от ОБСЕ до штабистов».

«С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать, — сокрушается украинский военный. — По большому счету, этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это, во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника».

Кроме того, украинским журналистам удалось выяснить, что в ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию. Не исключено, что для ответного огня, если приказ на уничтожение украинских боевых укреплений под Горловкой будет отдан.

Прокомментировать возможное развитие ситуации в этом случае «СП» попросила военкора Юрия Котенка:

— На мой взгляд, «ультиматуму» Пушилина по поводу ударов по свежевыкопанным траншеям ВСУ уделяют слишком много внимания. Слишком много ломается копий — виртуальных… и т.д.

Поскольку один «ультиматум» уже был и закончился 3 сентября. Когда, собственно, украинской стороне было вынесено предупреждение о том, что ДНР оставляет за собой право вести адекватные ответные действия — т.е. равнять с землей незаконно вырытые ВСУ укрепления в «серой зоне».

Предупреждение, надо сказать, действия не возымело. Реакция была предсказуемой: на уровне СМИ и соцсетей — это глумление и издевательства. А на уровне командования — это угрозы ответного удара.

«СП»: — Зачем вообще Пушилину нужно было с таким заявлением выступать, если позиция Киева с самого начала была понятна?

— Я думаю, что Денис Владимирович тем самым как бы выражает просьбу военного руководства, или, может быть, «старшего брата» — чтобы Украина остепенилась в какой-то мере. Но, повторюсь, просьба не возымеет действия, потому что Украина несубъектна. Там просто некого предупреждать. Там все — марионетки.

Поэтому донесли до них глас разумный, достучаться до разума, едва ли получится.

Что касается приказа Пушилина открыть огонь, то, я склоняюсь к тому, в большей степени, что ни к чему это не приведет.

«СП»: — Почему?

— Дело в том, что Донбассу сейчас, в первую очередь, это обострение ненужно — силы не равны. Ненужно, по большому счету, и Москве, которая озабочена в данный момент другими «головными болями», ситуацией в Белоруссии и с Навальным. Украине, казалось бы, какие-то локальные успехи, может быть, нужны.

С другой стороны, остается маленький процент на то, что удар будет нанесен. Украина — ответит. И тогда, по логике вещей, придется отвечать и Донбассу. Иначе можно говорить о каком-то проигрыше.

Но я не верю, например, в обострение и считаю ситуацию вполне дежурной. За шесть лет я слышал очень много подобных заявлений, предупреждений, каких-то прогнозов. Все это не сбывается…

Хуже другое.

На самом деле, ситуация с нашей стороны кардинально упущена. И я не вижу каких-то конкретных действий для того, чтобы ее купировать или изменить. Мы, к сожалению, заигрались в пиар и громкие фразы. А реальность, она намного жестче — там, «на передке», когда военным запрещают стрелять. Им разрешено только одно — быть убитыми. Понимаете, нельзя даже говорить на эту тему…

Очень хотелось бы ошибаться, поверьте. Потому что терпеть, больше нет сил, на самом деле. Прежде всего, для людей Донбасса. Они — заложники.

Недавно я беседовал с известным социологом донецким Евгением Копатько , и он, как мне кажется, очень глубокую мысль высказал, что «мир за счёт жителей Донбасса для него неприемлем».

— Инициатива собрать контактную группу мне кажется правильной. Потому что есть моменты, которые не совсем вписываются в формат тех договоренностей, которые были достигнуты раньше. И если там, под Горловкой, реально возводятся укрепсооружения ВСУ, то это противоречит условиям перемирия. Эти противоречия необходимо устранить.

Заявление главы ДНР, это, скорее, превентивная мера. И я надеюсь, что все-таки до возобновления активных боевых действий дело не дойдет.

То есть, если удастся в рамках Трехсторонней контактной группы этот вопрос урегулировать каким-то образом, то это будет самый хороший выход из этой ситуации для всех.

Я просто помню еще те времена, когда нас убеждали в том, что вся проблема реализации Минских соглашений заключается в лишь том, что стороны не способны выдержать семидневное прекращение огня. Сегодня уже шесть недель практически на фронте тихо. Но, к большому сожалению, никакого продвижения политической части Минских договоренностей из тех обязательств, которые брала на себя Украина, мы не видим. А без того продвигаться дальше будет просто невозможно. И мне очень жаль, что Украина фактически теряет шанс, имея возможности все-таки шестинедельного перемирия, приступить к реализации политической части «Минска-2».

«СП»: — А кто им мешает?

— Дело в том, что внутри самой Украины есть политические силы, общественные движения, организации, которые хорошо финансируются, и задача которых не допустить никаких переговорных процессов. Ни о каком перемирии они не готовы разговаривать, исходя из узкопартийных и личных интересов отдельных представителей олигархических групп, которые не хотят, чтобы вопрос Донбасса был решен.

Их не устраивает, что на этой территории проживают люди, которые не являются далеко сторонниками этих политических партий. И они всячески блокируют этот процесс, чтобы эти несогласные своими голосами не определяли внутреннюю политику Украины. Это не голословное мое утверждение, поскольку именно по этой причине Киев фактически запретил голосование на подконтрольных Украине территориях Донбасса. Они не хотят, чтобы эти люди принимали какое-то участие в формировании внутренней повестки и вообще политической жизни Украины.

Поэтому для меня совершенно очевидно для кого прекращение войны невыгодно. Это невыгодно так называемой «партии войны», в которую входят как представители олигархата, так и тесно связанные с ними политические силы и общественные движения.