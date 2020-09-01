Почему взбесились сторонники войны на Украине

Заявление замглавы делегации Киева в ТКГ по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений вызвало истерику у сторонников войны на Украине. В частности, речь идет о предложениях Витольда Фокина о том, что Украина должна обеспечить амнистию всем участникам конфликта и предоставить особый статус всему Донбассу.

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Критика после слов об амнистии боевикам «ЛДНР» и особом статусе Донбасса означает, что во власти есть «засланные казачки». И если такие люди критикуют заявления о мире, значит, сказанные слова оказали определенное влияние. Об этом заявил замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта в Донбассе Витольд Фокин в комментарии «5 каналу».

По словам политика, своими высказываниями он «доволен», однако на самом деле ничего такого не сказал — лишь процитировал подписанные Киевом Минские соглашений. Как утверждает делегат Украины в переговорной группе по Донбассу, раз пошла такая реакция, значит, его слова достигли цели. Своих критиков он назвал «сторонниками войны» и «засланными казачками».

«Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести на Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макаровичем Кравчуком», — подчеркнул Фокин.

Напомним, Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что его личная позиция состоит в следующем: Украина должна обеспечить амнистию всем участникам конфликта в Донбассе и предоставить особый статус всему региону, включая подконтрольные Киеву территории.

Заявление подвергли критике многие украинские политики. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал заявления Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков. Как написал глава МВД в своем Facebook, такие предложения не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам», — сказал Аваков.

Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.

В офисе Зеленского заявили, что Витольд Фокин еще не до конца разобрался в процессах и озвучил свою точку зрения, не отражающую позицию официального Киева.

Фокина могут исключить из переговорного процесса, чтобы снизить градус напряжения в обществе после его заявлений. Об этом заявил политический эксперт Богдан Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, возможное отстранение Кравчука или Фокина от руководства украинской делегацией в ТКГ существенно не повлияет на переговорный процесс. Проблема состоит в том, что Фокин озвучивает вещи, которые противоречат информационной повестке и политической позиции страны за последние годы.

«Думаю, даже смена Кравчука не будет кардинально на что-то влиять. Но надо понимать, что эти вещи оцениваются гражданами именно так, как они оцениваются. Заявления Фокина противоречат позиции Украины в течение 5 лет, противоречат нашему толкованию „Минска", которое мы официально осуществляем», — утверждает Бондаренко.

Как полагает эксперт, в офисе президента Зеленского достаточно оперативно отреагировали на ситуацию. Отсутствие Фокина в ТКГ не повлияет на переговоры, однако его присутствие в процессе может спровоцировать негодование.

«Что с этим делать? Означает ли это, что его надо убрать или не убрать? Зависит от чего — для процесса „Минска" это не повлияет — ни отсутствие, ни присутствие. А с точки зрения внутриполитической кухни, которая связана с внутривидовой борьбой в украинском парламенте, безусловно, проще убрать, чтобы убрать протест», — подчеркнул Бондаренко.