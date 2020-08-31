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Партия Зеленского выдвинула в мэры Одессы КВНщика 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Мэром Одессы может стать бывший КВНщик
Фото: timer-odessa.net
Кандидатом в мэры Одессы от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стал бывший КВНщик и участник «Джентельмен-шоу» Олег Филимонов.

«Предложение это мне сделал президент. Конечно, это такое предложение, от которого не отказываются», — сказал Филимонов «Стране.ua».

КВШзик заявил, что такое предложение стать градоначальником поступало дважды, но когда такой вариант ему предложил Зеленский, он решил согласиться.
«До этого предлагали определенные группы людей в Одессе, которые хотели, чтобы пришла новая власть. Но когда тебе предлагают, ты думаешь: «А что же я должен за это в последствии делать?» И очень избирательно к таким предложениям относишься. Здесь — предложение от президента, которому нужна новая, хорошая, добротная Одесса. Без коррупции. Одесса, которая возвращает свою идентичность», — сказал Филимонов.
Комик считает, что у него есть довольно высокие шансы на победу.

«Я оцениваю высоко свои шансы на победу. По двум причинам. Первое — я очень люблю Одессу. Одесса меня создала. Я абсолютный продукт этого города. И у меня такое впечатление, что и Одесса меня любит. Когда есть взаимная любовь –— все может получиться очень хорошо», — сказал он.

Между тем издание отмечает, что «Слуге народа» не нужна победа Филимонова на выборах главы города.
Сторонники Зеленского заключили «негласный политический союз» с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым, чтобы получить большинство в одесском горсовете вместе с партией градоначальника «Доверяй делам». Предполагается, что Труханов сохранит пост мэра.
Напомним, кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной рады Ирина Верещук.
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Комментарии 2
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Геннадий Труханов , Олег Филимонов , Верховная Рада
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