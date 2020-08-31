Хуже, чем в Чернобыле: Украину предупредили о катастрофе

Украине грозит крупная экологическая катастрофа, последствия которой будут хуже, чем при аварии в Чернобыле. Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в контактной группе по Донбассу. По его словам, к бедствию могут привести заброшенные шахты и разрушенная инфраструктура в этом регионе. Представитель Киева отметил, что многие сооружения затоплены водой, которая может заполнить реки и озера или дойти до ближайших морей.

В Донбассе возможна экологическая катастрофа похуже, чем в Чернобыле, уверен первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин

«Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, — назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет», — сказал он в интервью «Стране.ua».

По его словам, «многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы» из-за внутреннего конфликта, который длится уже более шести лет. Кроме того, «более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», добавил собеседник издания.

Фокин считает, что в ближайшее время необходимо начать работы по предотвращению последствий разрушения инфраструктуры.

«Нужно немедленно организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», — пояснил он.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор энергоблока № 4. В результате аварии большое количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Специалисты считают, что основная причина трагедии — грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

В 2014 году после того, как на Украине произошел госпереворот, некоторые территории Донбасса объявили о своей независимости. Таким образом появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Сразу после этого Киев начал военную операцию в регионе.

В 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они являются основой разрешения конфликта на мировом уровне. Так, до сих пор проводятся переговоры в «нормандском формате», то есть между главами Украины, Франции, России и Германии. Кроме того, на Минских договоренностях основана работа контактной группы, которая приняла уже три соглашения о перемирии.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР намерены получить от Киева «особый статус». Кроме того, они хотят проведения местных выборов и закрепления этого статуса в Конституции страны. Эти требования, в частности, прописаны в Минских соглашениях. Но Киев не торопится выполнять условия окончательного урегулирования конфликта и утверждает, что выборы будут проведены только в случае получения контроля над частью границы страны.

Так или иначе, этот конфликт, который длится более шести лет, привел к гибели 13 тыс. человек. Такие данные предоставляет ООН

Контактная группа договорилась о введении с 27 июля дополнительных мер по контролю за перемирием. Например, запрещается проводить наступательные и разведывательно-диверсионные операции. Кроме того, накладывается полный запрет на использование летательных аппаратов.

Одно из главных решений — применение дисциплинарных мер за нарушение «режима тишины». При этом ответный огонь допускается только по прямому приказу командования.

Хотя, как утверждают в ДНР, Киев и использует беспилотники для разведки, в целом ситуация стала спокойнее. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), этот месяц стал самым мирным периодом на протяжении всего военного конфликта.

«Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе. Констатируем, что общее количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось», — отмечается в заявлении СЦКК.

В нем же говорится о том, что за этот месяц не пострадал никто из гражданских.