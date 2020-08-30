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На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказана катастрофа больше Чернобыля
Фото: РИА Новости
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к еще большей экологической катастрофе, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый премьер-министр независимой Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин.

«Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, — назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены», — пояснил он.

По мнению Фокина, в ближайшее время необходимо организовать работу по предотвращению возможной катастрофы. Если этого не сделать, отметил он, вода заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заключил Фокин.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.
Витольд Фокин возглавлял правительство независимой Украины с сентября 1991 года по октябрь 1992 года. До этого с октября 1990 года он занимал должность председателя Совета министров УССР. В начале августа текущего года включился в переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках ТКГ.
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Комментарии 21
Украина , В мире , Витольд Фокин , Чернобыль
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