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Почти сорок горняков в День шахтера на Украине бастуют под землей из-за долгов по зарплате 

Украина.ру и ещё 1 41 минуту назад
Десятки украинских шахтеров остались под землей
Фото: Reuters
Сорок горняков шахты «Надежда» во Львовской области отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 30 августа
По его словам, протест начался вечером в пятницу, 28 августа. Сегодня, в День шахтера, под землей продолжают протест 37 горняков.

«Калушская ТЭЦ [которую снабжает шахта "Надежда"] сможет перечислить 3,7 миллиона гривен долга за отгруженный уголь. Еще 2 миллиона гривен (5,4 миллиона рублей — ред.) можно получить в течение недели от смежных организаций — трейдеров. Из каких источников погасить оставшийся долг в почти 56 миллионов гривен (150,9 миллиона рублей — ред.) — вопрос. Но это необходимо будет сделать — шахтеры предприятия настроены крайне решительно», — написал Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
В июле Волынец сообщал, что, по данным Министерства энергетики, задолженность по зарплате украинским шахтерам составляет около $26,25 миллиона (1,9 миллиарда рублей), и заявил, что реальный долг почти в два раза больше.
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Украина , В мире , Михаил Волынец
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