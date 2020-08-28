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Судьба Белоруссии. Главное

Киев пригласил США разрабатывать стратегию развития Донбасса 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Киев позвал США в Донбасс
Фото: ТАСС
Украинский вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом и пригласил американских экспертов присоединиться к работе над стратегией экономического развития Донбасса, пишет РИА Новости.
Как передает агентство, стороны обсудили возможное привлечение инвесторов из США.
Резников отметил, что Киев рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал Украину военной колонией США.
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Украина , В мире , Стивен Биган , Владислав Шурыгин , Алексей Резников , РИА Новости , Киев , США
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