На Украине случайно нашли монеты Киевской Руси 

«Сейчас в поселке Городница (Житомирская область) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты — первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб в Святополка», — написал Алферов. Он добавил, что сейчас проходит передача монет государству.

ЗНАЙДЕНО СКАРБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ.

Сенсаційна знахідка!

Зараз в Городниці (Житомирська обл.) розпочалась передача…

Опубликовано Oleksandr Alfyorov Пятница, 28 августа 2020 г.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что некоторые общественные деятели Украины, в частности, адвокат Андрей Федур, выступают за переименование страны в «Русь».