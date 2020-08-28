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На Украине случайно нашли монеты Киевской Руси 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Научный сотрудник Института истории Украины национальной академии наук Александр Алферов сообщил на своей странице в Facebook, что в Житомирской области «при совершенно бытовых обстоятельствах» найдены 32 монеты «Руси-Украины».
«Сейчас в поселке Городница (Житомирская область) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты — первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб в Святополка», — написал Алферов. Он добавил, что сейчас проходит передача монет государству.
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Опубликовано Oleksandr Alfyorov Пятница, 28 августа 2020 г.
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Комментарии
Украина , Александр Алферов , РАН , Деловая газета "Взгляд"
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