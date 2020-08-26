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«Зомбоящик»: запрет российского ТВ на Украине добрался до автомоек 

РИА Новости 2 часа назад
«Зомбоящик»: запрет на российское ТВ добрался до автомоек
Фото: © Fotolia / apops
Не бывает незначительных событий, когда речь заходит о "российской пропаганде" на Украине. Вот уже шесть лет там запрещены десятки российских телеканалов, но "зловредное вещание" не прекратилось. На этот раз опасный "зомбоящик" обнаружили на автомойке.
Новости о Белоруссии? Шоу Андрея Малахова? Или сериал "Интерны"? Одному богу известно, каких "ужасов" могли насмотреться посетители автомойки в украинской Виннице. Ведь там, вопреки шестилетнему запрету, по телевизору показывали российские каналы! И ладно бы только какой-нибудь один, так нет же — целых три: "Россия 24", "Россия 1" и "ТНТ".
Сигнал обеспечивал "вражеский" ТВ-тюнер. Его в ходе спецоперации по обезвреживанию телеэфира собственноручно ликвидировала администратор заведения. Отважная женщина, которая не побоялась броситься на "зомбоящик".
Разумеется, действовала она не одна: делом телека на автомойке всерьез занимался Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. К счастью, к сотрудникам заведения отнеслись снисходительно, им удалось избежать сурового наказания за "страшное" преступление — отделались предупреждением.
Удивительно, до какого абсурда может дойти слепая и бескомпромиссная борьба с чем-либо. Целый Нацсовет занимается историей вещания российских телеканалов на какой-то там одной-единственной автомойке. Да еще и так пафосно заявляет о прекращении "опасной" трансляции.
С другой стороны, это, безусловно, подчеркивает серьезность намерений украинских властей искоренить нечто, считающееся злом. Странно, что еще не отслеживают по конкретным домам и квартирам, кто и что смотрит. А вдруг украинец посмотрит фрагмент российского ТВ-шоу на YouTube? Кажется, нашлась огромная брешь в защите, ведь эта видео-площадка может стать новым источником ядовитой российской пропаганды.
Чтобы разобраться со столь масштабной угрозой, одних только Нацсовета по вопросам ТВ и радио и начальницы автомойки точно не хватит — придется создавать целые кибервойска, которые займутся зачисткой контента из России ради украинских пользователей.
Правда, есть подозрение, что именно кто-то из неравнодушных граждан и "настучал" о "пропагандистской" автомойке куда надо, вот за нее и взялись. И это лишь маленькое предприятие, наверняка таких "нарушителей" в стране еще много. Так что Нацсовет по вопросам ТВ и радио должен быть в полной боеготовности: "Щелкайте-щелкайте каналами, за вами уже выехали".
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Украина , Статьи , Андрей Малахов
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