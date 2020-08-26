Экс-премьер Украины Алексей Гончарук считает, что в стране могут пройти досрочные выборы президента, если действующие власти не проделают работу над ошибками. Об этом 26 августа он написал в своей колонке на сайте издания «Новое Время»

«Новый политический сезон начинается. Для власти Зеленского он станет определяющим: либо состоится работа над ошибками, либо страна начнет готовиться к новым президентским выборам. Досрочно», — пишет Гончарук.

Он добавил, что в новый политический сезон страна входит на фоне адаптивного карантина и антирекордов по заболеваемости Covid-19, парламента с «монобольшинством полураспада» и правительства без утвержденной программы действий.

По его словам, «сборная крепких хозяйственников» в нынешнем составе Кабинета министров «пытается тихо плыть по течению и лишний раз не высовываться».