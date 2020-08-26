Украина закрывает границу

«Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября… закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей», — сказал Шмыгаль на заседании кабмина.