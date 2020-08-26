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Украина закроет границу для иностранцев до конца сентября 

Парламентская газета и ещё 5 42 минуты назад
Украина закрывает границу
Фото: Reuters
Кабинет министров Украины намерен принять решение о закрытии границы страны на въезд иностранцев до конца сентября из-за ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября… закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют разрешение на проживание, являются членами международных миссий, гуманитарных миссий, членами экипажей», — сказал Шмыгаль на заседании кабмина.

По данным украинского минздрава, в стране выявлено 110 085 случаев COVID-19, 2354 человека скончались, 53 454 выздоровели.
Украина 8 августа закрыла КПП на границе с Крымом из-за коронавируса. Эта мера действует до 30 августа и не касается граждан Украины и членов их семей.
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Украина , В мире , Денис Шмыгаль , Правительство Украины
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