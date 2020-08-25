Украинский музыкант отказался от выданного Зеленским ордена 

По словам Положинского, накануне в колонне Марша защитников Отечества шло «много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду».

Также он считает, что этот нужно дать людям, которые безосновательно содержатся в тюрьме в «деле Шеремета», он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

«Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает», — резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому.

Положинский решил начать политическую карьеру и намерен баллотироваться в мэры города Луцка.